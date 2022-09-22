فيتوريا يتحدث عن أزمة محمد عواد ولاعبي الزمالك لأول مرة (فيديو)

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لأول مرة عن أزمة استبعاد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، وغضب الحارس من استبعاده.

وكان منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا أعلن عن قائمة لاعبيه لمباراتي النيجر وليبيريا الوديتين، والتي شهدت استبعاد محمد عواد، والإبقاء على محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي.

وعقد روي فيتوريا، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيا للحديث عن مباراة منتخب مصر الودية أمام نظيره منتخب النيجر والمقررة، غدا الجمعة.

وقال روي فيتوريا ردا على أزمة محمد عواد: ”هذه المرة سأتحدث بشكل استثنائي لأنني مش حتكلم عن أي لاعب مش موجود في المنتخب.. محمد عواد حارس معجب به جدا ولكن فضلت استبعاده لمصلحة الزمالك“.

وأضاف: ”كنت أنوي ضم 7 أو 8 لاعبين من الزمالك، لكن تم الاستقرار على استدعاء 4 لاعبين فقط كي لا يتأثر نادي الزمالك، خاصة أنه تنتظره مباراة مهمة في دوري أبطال أفريقيا“.

وأوضح: ”استدعاء اللاعبين الأربعة كان للتوافق مع خطتي وفي نفس الوقت لكي لا يتعطل الزمالك عن مباراته الأفريقية“.

أول رد من فيتوريا بشأن استبعاد عواد من قائمة المنتخب الوطني#ONTime_Sports pic.twitter.com/BQB0Nc5a7I — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 22, 2022

يذكر أن محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، رد بشكل قوي على الأنباء التي تحدثت عن أسباب استبعاده من قائمة منتخب مصر لمباراتي النيجر وليبيريا.

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”للتوضيح.. تفاجأت بعد إعلان القائمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادي أن هناك اتفاقا بين المنتخب ومستر فيريرا“.

وأضاف: ”وهذا عار تماما من الصحة بعد التواصل والتأكد من مستر فيريرا أنه لم يتواصل معه أحد تماما، وهذا الأمر أحزننى كثيرًا لأنني كنت أتمنى أن أمثل منتخب مصر!“.

للتوضيح : اتفاجئت بعد اعلان القائمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادى ان هناك اتفاق بين المنتخب و مستر فيريرا و هذا عارى تماما من الصحة بعد التواصل و التأكد من مستر فيريرا انه لم يتواصل معه احد تماما و هذا الامر احزننى كثيرا لاننى كنت اتمنى ان امثل منتخب مصر ! — Mohamed Awaad 🏹 (@mohamedawaad) September 19, 2022

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين وديتين، الأولى أمام النيجر يوم الـ23 من سبتمبر الجاري، ويعقبها مواجهة ليبيريا في الـ27 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة انضمام 27 لاعبًا بينهم ثلاثة حراس مرمى لم يكن من بينهم محمد عواد حارس الزمالك، بينما وقع الاختيار على 5 لاعبين من القلعة البيضاء ليتواجدوا في المعسكر بعد انتهاء مباراة إليكت التشادي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تقام المباراتان على أرضية ميدان ملعب استاد الإسكندرية.