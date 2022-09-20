تقارير: الزمالك يقترب من حسم صفقة عبده يحيى لاعب غزل المحلة

اقترب نادي الزمالك من الحصول على خدمات عبده يحيى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بفريق غزل المحلة.

وخلال الساعات الماضية دخل الزمالك في مفاوضات قوية مع نظيره غزل المحلة، من أجل التعاقد مع عبده يحيى، بعد فشل انتقال ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي للفريق الأبيض.

ووفقًا لإذاعة ”أون سبورت إف إم“ قدم مسؤولو نادي الزمالك عرضًا مغريًا لإدارة المحلة، لضم يحيى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الإذاعة المصرية إلى أنه قد يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وقال فليك في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الألمانية: ”بايرن لعب بشكل رائع في بداية الموسم. وبعد المرحلة الثالثة من الدوري الألماني، اعتقد الجميع أن الفرق الأخرى لا تحظى بفرصة“.

وأضاف: ”الآن يمرون بمرحلة يبدو فيها الفريق أكثر ضعفًا، لكنهم دائمًا ما يصنعون الفرص وهذا يمنحني شعورًا إيجابيًا للغاية“.

وكان الزمالك قد جدد عقد لاعبه ”أحمد سيد زيزو“ هداف الدوري المصري، لمدة 3 مواسم.

وسبق أن أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور، والمغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، والبنيني سامسون أكينولا، لاعب فريق كاراكاس الفنزويلي، فضلًا عن التعاقد مع نبيل عماد دونغا، وزميله عمر جابر من بيراميدز.

ونجح الزمالك في الحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، بعدما حصد 77 نقطة متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وأنهى الأهلي مشواره في الدوري المصري في المركز الثالث.

وقد يواجه نادي الزمالك المصري منافسه فلامبوا دو سونطر من بوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2023.

وفاز الزمالك 2/0 خارج ملعبه على إيليكت التشادي ما يعني أن الفريق قطع خطوة ونصف الخطوة في طريق التأهل إلى الدور التالي.