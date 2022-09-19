محمد عواد يرد على تقارير وجود اتفاق بين فيريرا وفيتوريا لاستبعاده من قائمة منتخب مصر

رد محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، على الأنباء التي تحدثت عن أسباب استبعاده من قائمة منتخب مصر لمباراتي النيجر وليبيريا.

وكان منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا أعلن عن قائمة لاعبيه لمباراتي النيجر وليبيريا الوديتين، والتي شهدت استبعاد محمد عواد، والإبقاء على محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي.

وأشارت تقارير خلال الأيام الماضية إلى أن هناك اتفاقا حدث بين روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، وجوسفالدوا فيريرا مدرب الزمالك، يتضمن استمرار عواد مع الفارس الأبيض من أجل مباراة العودة أمام إليكيت التشادي لعدم وجود حارس أساسي آخر في الفريق.

ومن جانبه، كتب عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”للتوضيح.. تفاجأت بعد إعلان القائمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادي أن هناك اتفاقا بين المنتخب ومستر فيريرا“.

وأضاف ”وهذا عار تماما عن الصحة بعد التواصل والتأكد من مستر فيريرا أنه لم يتواصل معه أحد تماما، وهذا الأمر أحزننى كثيرًا لأننى كنت أتمنى أن أمثل منتخب مصر!“.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين وديتين، الأولى أمام النيجر يوم الـ23 من سبتمبر الجاري، ويعقبها مواجهة ليبيريا في الـ27 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة انضمام 27 لاعبًا بينهم ثلاثة حراس مرمى لم يكن من بينهم محمد عواد حارس الزمالك، بينما وقع الاختيار على 5 لاعبين من القلعة البيضاء ليتواجدوا في المعسكر بعد انتهاء مباراة إليكت التشادي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تقام المباراتان على أرضية ميدان ملعب استاد الإسكندرية.

وجاءت قائمة منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – ومحمد صبحي.

خط الدفاع: كريم فؤاد- عمر جابر- علي جبر- أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – أسامة جلال – محمود الونش – محمد حمدي – وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي – طارق حامد – أيمن أشرف – محمود حمادة – إمام عاشور- إسلام عيسى – أحمد سيد زيزو – ومحمد إبراهيم.

الهجوم: محمد صلاح – عبد الرحمن مجدي – أحمد حسن كوكا – مروان حمدي – مصطفى محمد – عمر مرموش – ومحمود حسن ”تريزيغيه“.