الأهلي المصري يكشف موعد مشاركة بيرسي تاو في تدريبات الفريق الجماعية

كشف النادي الأهلي المصري عن موعد عودة الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق، للتدريبات الجماعية مع زملائه في ظل غيابه منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.

وعانى بيرسي تاو من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها خلال مباراة المصري في الموسم الماضي، قبل أن يعود لتنفيذ برنامج تأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، يوم الإثنين، إن ”بيرسي تاو يؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل والتدريب البدني المخصص له قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق“.

وأشار مدير الكرة إلى أن بيرسي تاو تخلص من إصابته العضلية، ومن المقرر أن يبدأ تدريجيا خلال الأيام المقبلة تنفيذ برنامج بدني تمهيدا للانتظام في مران الأهلي الجماعي بعد أسبوع.

وكان بيرسي تاو قد بدأ تدريبات الجري حول الملعب، وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

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ويواصل الأهلي تدريباته اليومية على فترتين صباحا ومساء في إطار الاستعداد لمباراة الذهاب في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا أمام فريق الاتحاد المنستيري، التي تقام في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر.

ويخوض الأهلي 3 مباريات ودية خلال فترة الإعداد، تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏

وكان هوغو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، قد أبدى حزنه لوضع بيرسي تاو، مع فريق الأهلي، موضحا أن مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء، حاليا، سبب عدم ضمه لقائمة منتخب بلاده للمعسكر المقبل.

وقال بروس في مؤتمر صحفي له مؤخرا: ”حزين من وضع بيرسي تاو مع ناديه الحالي، فاللاعب يعاني من عدم المشاركة مع الأهلي، تحدثت مع تاو كثيرا في الفترة الماضية، والوضع ليس جيدا بالنسبة له، خاصة بعد إصابته عدة مرات“.

وأضاف: ”أتمنى مع بقائه في الأهلي أن يحصل على فرصته ليثبت مدى جودته كلاعب، ولكن هذا الأمر يعتمد على المدرب الجديد مارسيل كولر“.

يذكر أن بيرسي تاو يعاني من إصابات متكررة، لكن جرى قيده في قائمة الأهلي المحلية والأفريقية للموسم الجديد.