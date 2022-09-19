مرتضى منصور يرد على بيان صندوق "تحيا مصر".. ويتوعد مسؤولي فريق إيليكت التشادي (فيديو)

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على البيان الذي أصدره صندوق ”تحيا مصر“ والنادي الأهلي بشأن موقف الفريق الأحمر برئاسة محمود الخطيب من رد الهدايا التي تلقاها من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق ”تحيا مصر“، في تصريحات تلفزيونية إن الصندوق وقع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي لتنفيذ رغبة تركي آل الشيخ فيما يتعلق بتسليم الهدايا التي تم إهداؤها للنادي الأهلي سواء بشكل مادي أو شكل عيني.

وأوضح أن الأهلي أعلن ترحيبه بالأمر، ونفذ الأهلي رغبة المتبرع وتم تسليم جميع الهدايا المادية أو العينية بموجب بروتوكول تم تحريره، في مارس 2021، والأمر انتهى تمامًا بعد هذا الأمر، بعد تبرع المستشار تركي آل الشيخ بالهدايا المادية والعينية.

وعلق مرتضى منصور على الأمر، قائلا ”أتحدى الميزانية الخاصة بالأهلي لو فيها جنيه طلع لصندوق تحيا مصر، ردوا عليّ بمستندات، وأنت كإدارة مرجعتش حاجة والمجاملة التي تمت أمس من أجل إصدار البيان كذب في كذب، وأنا بالمستندات أثبت أن بيان النادي الأهلي كله كذب، هل هذه الأموال ذهبت إلى الصندوق في ”توك توك“ أو عن طريق إيصال أو ”شيك“؟“.

وأضاف ”الأهلي ليس محمود الخطيب وعندما أنتقده فلا يعني انتقاد الأهلي، مثلما عملنا محاكمة للخطيب أمام الشعب سأريكم أن ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، ليس له جنيه عند النادي“.

وأردف ”في 2 مليون دولار دخلت الأهلي عن طريق حساب المجلة الخاصة بالنادي لأنها غير مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات“.

وأكمل مرتضى ”إلى النادي الأهلي، ليتكم تردون بالمستندات وكفاكم بيانات، وإلى من يقول إنه المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، قُل لي ما المبلغ الذي أعاده الخطيب من أموال تركي آل الشيخ المقدرة بـ228 مليون جنيه؟“.

واستطرد ”الأهلي أصدر بيانا بأنني كاذب ومغرض وأنا أحترم نفسي، وتصريحات اليوم مجاملة لكي يصدر الأهلي بيانًا كاذبًا، وهو لم يعد شيئًا لصندوق تحيا مصر“.

كما انتقد مرتضى منصور، مسؤولي فريق إيليكت التشادي، قائلا ”أبارك لفريق الزمالك على الفوز بأولى مباريات دوري أبطال أفريقيا، وأقول لفريق إيليكت، عندما تأتون لمواجهة الإياب، ستجلسون في (لوكاندة) إسماعيل يس بفيلم العتبة الخضراء، وسنوفر لكم (توك توك) للذهاب إلى التدريبات، سنستأجر 80 توك توك تذهبون بها إلى ملعب التدريب“.

وأتم ”الأول في الدوري يلعب ويشارك بدوري أبطال أفريقيا من دور الـ64، وثالث الدوري يلعب من دور الـ32، والفائز بـ7 بطولات أكبر من الفائز بـ9، ثاني الدوري يشارك في الكونفدرالية وثالث الدوري يشارك في دوري أبطال أفريقيا، يوجد خلط في الأمور“.