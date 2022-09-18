إعلان قائمة منتخب مصر لمباراتي النيجر وليبريا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة مباراتي النيجر وليبريا الوديتين، المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري بإستاد الإسكندرية.

وتنطلق مباراتي منتخب مصر ضد النيجر وليبيريا، في السادسة مساء يومي 23 و27 سبتمبر الجاري في إستاد الإسكندرية.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي.

الدفاع: كريم فؤاد، عمر جابر، على جبر، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال، محمود الونش، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح.

الوسط: حمدي فتحي، طارق حامد، أيمن أشرف، محمود حمادة، إمام عاشور، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم، عمر مرموش، محمود حسن تريزيغيه، عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: محمد صلاح، أحمد حسن كوكا، مروان حمدي، مصطفى محمد.

🔴 القائمة النهائية لمنتخب مصر الأول لمباراتي النيجر وليبيريا في معسكر سبتمبر 🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/Pxql4Oqcof — EFA.eg (@EFA) September 18, 2022

وشهدت قائمة المستبعدين بشكل نهائي من منتخب مصر كل من: باهر المحمدي – نبيل عماد دونغا – مروان عطية – شادي حسين – أحمد عادل ميسي – أحمد مدبولي – ناصر منسي – أحمد شريف.

ومن المنتظر أن يغيب كل من أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو عن الزمالك في مباراة الإياب ضد إليكت سبور التشادي، التي حسم الزمالك ذهابها بالفوز 2/0.

وبات يكفي الزمالك الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب الذي من المقرر أن يجري بملعبه الأسبوع المقبل، من أجل التأهل لدور الـ32 في البطولة التي يتطلع للتتويج بها للمرة الأولى منذ عام 2002.