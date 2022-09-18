فلامبوا دو سونطر من بوروندي ينتظر المتأهل من الزمالك وإيليكت في دوري أبطال أفريقيا

قد يواجه نادي الزمالك المصري منافسه فلامبوا دو سونطر من بوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2023.

وجاء تأهل فلامبوا دو سونطر إلى الدور التالي في دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة 1/2 أمام الاتحاد الليبي، حيث استفاد الفريق التشادي من فوزه 1/0 في الذهاب.

وسجل معاذ عيسى الهدف الأول للاتحاد من ضربة جزاء الدقيقة الثانية، وسجل فلامبوا دو سونطر هدفا ثمينا في الدقيقة 20.

وأهدر معاذ عيسى ضربة جزاء للاتحاد في الدقيقة 55.

ووقع يحيى الزليطني الهدف الثاني من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 68.

وفاز الزمالك 2/0 خارج ملعبه على إيليكت التشادي ما يعني أن الفريق قطع خطوة ونصفا في طريق التأهل إلى الدور التالي.