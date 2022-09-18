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رياضة

فلامبوا دو سونطر من بوروندي ينتظر المتأهل من الزمالك وإيليكت في دوري أبطال أفريقيا
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2022 19:22 GMT
تاريخ التحديث: 18 سبتمبر 2022 19:40 GMT

فلامبوا دو سونطر من بوروندي ينتظر المتأهل من الزمالك وإيليكت في دوري أبطال أفريقيا

قد يواجه نادي الزمالك المصري منافسه فلامبوا دو سونطر من بوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2023. وجاء تأهل فلامبوا دو سونطر إلى الدور التالي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قد يواجه نادي الزمالك المصري منافسه فلامبوا دو سونطر من بوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2023.

وجاء تأهل فلامبوا دو سونطر إلى الدور التالي في دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة 1/2 أمام الاتحاد الليبي، حيث استفاد الفريق التشادي من فوزه 1/0 في الذهاب.

وسجل معاذ عيسى الهدف الأول للاتحاد من ضربة جزاء الدقيقة الثانية، وسجل فلامبوا دو سونطر هدفا ثمينا في الدقيقة 20.

وأهدر معاذ عيسى ضربة جزاء للاتحاد في الدقيقة 55.

ووقع يحيى الزليطني الهدف الثاني من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 68.

وفاز الزمالك 2/0 خارج ملعبه على إيليكت التشادي ما يعني أن الفريق قطع خطوة ونصفا في طريق التأهل إلى الدور التالي.

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