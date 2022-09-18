شاهد ركلة الجزاء المهدورة في مباراة الزمالك وإيليكت التشادي (فيديو)

أضاع إمام عاشور فرصة إضافة هدف ثالث للزمالك في شباك إيليكت سبور بعدما أهدر ركلة جزاء قبل نهاية مباراة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

وفي تشاد فاز الزمالك المصري 2-صفر على مضيفه إيليكت سبور في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة.

وأهدر إمام عاشور فرصة ركلة جزاء في الدقيقة 78، احتسبها حكم اللقاء بعد عرقلة يوسف أسامة نبيه، كانت كفيلة بتعزيز تقدم الأبيض.

وبات الزمالك المصري على أعتاب الصعود إلى دور الـ32 لدوري الأبطال، بعدما حقق انتصارًا مستحقًا 2 – صفر على مضيفه إليكت سبور التشادي، في مباراة الذهاب.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح اللاعب المخضرم محمود عبدالرازق شيكابالا التسجيل للزمالك في الدقيقة 52، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 57.

وبات يكفي الزمالك الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب الذي من المقرر أن يتم على ملعبه، الأسبوع المقبل، من أجل التأهل لدور الـ32 في البطولة التي يتطلع للتتويج بها للمرة الأولى منذ العام 2002.