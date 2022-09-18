الزمالك يستهل مشواره بدوري أبطال أفريقيا بالفوز على إيليكت التشادي خارج الديار (فيديو)

اقترب نادي الزمالك المصري من التأهل لدور 32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على مضيفه إيليكت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي، اليوم الأحد.

وسجل محمود عبد الرازق ”شيكابالا“ الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 51 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من من سيد عبد الله ”نيمار“.

وعزز أحمد سيد ”زيزو“ النتيجة بعدها بخمس دقائق بتسديدة قوية.

شيكابالا يفتتح اهداف #الزمالك في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 😍pic.twitter.com/Nlzv9OlmnG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 18, 2022

أحمد سيد زيزو يسجل ثاني أهدافه في تاريخه بالبطولات الإفريقية مع #الزمالك خلال "٣٥" مباراةpic.twitter.com/FVW7lJOpS5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 18, 2022

وأضاع إمام عاشور فرصة إضافة هدف ثالث للضيوف بعدما أهدر ركلة جزاء قبل النهاية بأربع دقائق.

وستقام مباراة العودة بين بطل الدوري المصري والفريق التشادي، يوم الأحد المقبل، في استاد القاهرة.

ويقود الزمالك المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، الذي أعاد ترتيب صفوف الفريق بعد تدعيم الصفوف ببضع صفقات على رأسها عودة الحارس المعار محمد صبحي، والمغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، بخلاف التوصل إلى اتفاق مع نبيل عماد دونغا، وعمر جابر، ثنائي بيراميدز، والبنيني سامسون أكينولا.