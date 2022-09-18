أهداف مباراة الزمالك وإيليكت التشادي.. زيزو وشيكابالا يسجلان بطريقة رائعة (فيديو)

تقدم محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد نادي الزمالك بهدف لصالح فريقه في شباك إيليكت التشادي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، في جولة الذهاب للدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز شيكابالا الهدف الأول في الدقيقة 52 بطريقة رائعة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، فشل حارس الفريق التشادي في التصدي لها.

وأضاف أحمد مصطفى ”زيزو“ هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 59 من تسديدة أيضًا من داخل منطقة الجزاء أيضًا.

ويبحث الزمالك عن انطلاقة قوية في مشواره الأفريقي لاستعادة لقب دوري الأبطال الغائب عن خزائنه منذ العام 2002.

وخاض الفريق الأبيض مباراة الهلال السعودي في افتتاح موسمه ببطولة كأس سوبر لوسيل بين بطلي الدوري المصري والسعودي، وخسر بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1.

ويقود الزمالك المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، الذي أعاد ترتيب صفوف الفريق بعد تدعيم الصفوف ببضع صفقات على رأسها عودة الحارس المعار محمد صبحي، والمغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، بخلاف التوصل إلى اتفاق مع نبيل عماد دونغا، وعمر جابر، ثنائي بيراميدز، والبنيني سامسون أكينولا.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، محمد عبدالغني، الونش، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح، روقا، إمام عاشور، سيد نيمار، زيزو، شيكابالا، سيف الجزيري.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد، بعدما أضاع إمام عاشور فرصة تسجيل الهدف الثالث حيث أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليقترب الفريق المصري من بلوغ دور الـ32.

شيكابالا يفتتح اهداف #الزمالك في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 😍pic.twitter.com/Nlzv9OlmnG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 18, 2022