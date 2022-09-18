تطورات أزمة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكيت في دوري أبطال أفريقيا

يحل الزمالك، بطل الدوري المصري، ضيفا على إيليكت سبورت التشادي، مساء اليوم الأحد، في جولة الذهاب للدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقام المباراة على ملعب ”أحمدو أهيدجو“ في الكاميرون في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم الكونغولي بيير جان نجوين.

أزمة القنوات الناقلة

تواجه عملية إذاعة المباراة أزمة كبيرة خاصة في ظل رفض الجانب الكاميروني العروض المالية التي تلقاها لنقل المباراة على الهواء مباشرة من الجانب المصري.

وحاول الزمالك إقناع الفريق التشادي بلعب المباراة في القاهرة إلا أن الجانب التشادي فضل الكاميرون.

وبحسب قناة الزمالك، سيكون هناك متابعة حية للمباراة على الهواء مباشرة من خلال الاستوديو التحليلي دون نقل المباراة مباشرة، حيث سيتم تسجيلها وبث لقطات منها بعد انتهائها.

وتردد أن الفريق التشادي سيبث المباراة عبر حساباته على السوشيال ميديا غير أن ذلك لم يتم التأكيد عليه أيضا.

الزمالك

يبحث الزمالك عن انطلاقة قوية في مشواره الأفريقي لاستعادة لقب دوري الأبطال الغائب عن خزائنه منذ عام 2002.

وخاض الفريق الأبيض مباراة الهلال السعودي في افتتاح موسمه ببطولة كأس سوبر لوسيل بين بطلي الدوري المصري والسعودي وخسر بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1.

ويقود الزمالك المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، الذي أعاد ترتيب صفوف الفريق بعد تدعيم الصفوف ببضع صفقات على رأسها عودة الحارس المعار محمد صبحي والمغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي بخلاف التوصل لاتفاق مع نبيل عماد دونجا وعمر جابر ثنائي بيراميدز والبنيني سامسون أكينولا.

وتغيب الصفقات الجديدة عن الزمالك بسبب عدم قيدها في القائمة المحلية، بينما رحل عن صفوف الفريق الأبيض حازم إمام وعمر السعيد عقب نهاية تعاقدهما، كما يغيب محمود علاء الذي أصبح على وشك الرحيل عن الفريق الأبيض.

ويعتمد الزمالك ،غالبا، على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمود حمدي ”الونش“، وحمزة المثلوثي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد عبد الغني وبجواره محمد أشرف ”روقة“ وإمام عاشور ويمينا سيد عبد الله ويسارا محمد عبد الشافي، بينما يقود الهجوم سيف الدين الجزيري وأحمد سيد ”زيزو“.