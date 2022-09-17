ما حقيقة إيقاف برونو سافيو مهاجم الأهلي المصري الجديد؟

ظهرت العديد من الأنباء المتناثرة بشأن إيقاف اللاعب البرازيلي برونو سافيو، المنضم حديثاً إلى صفوف النادي الأهلي المصري الجديد.

وانضم برونو سافيو قادماً من فريق بوليفار البوليفي في صفقة تكلفت 1.5 مليون دولار، بحسب ما ذكرته إدارة النادي البوليفي في بيان رسمي.

وكشفت إذاعة ”بوليفار 247“ البوليفية عن إخطار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البوليفي لكرة القدم نادي بوليفار بشكل رسمي لإبلاغ لاعبه السابق برونو سافيو بالتحقيق في قضية اعتداءه على الحكم جاد فلوريس.

🚨DEPENDE DE BRUNO SAVIO SI QUIERE DEFENDERSE💥 El Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) notificó a Bolívar para que Bruno Sávio declare por el caso de agresión al árbitro Gaad Flores https://t.co/mwhxKT7iD6#Bolivar247Radio pic.twitter.com/pffd3a1Ep8 — Bolívar 24/7 Radio (@bolivar247) September 17, 2022

وأشارت الإذاعة البوليفية نقلاً عن خورخي ديل سولار، نائب رئيس لجنة الانضباط في بوليفيا، إلى أن إخطار برونو سافيو مجرد إجراء روتيني يخص بوليفار ولن يتعرض النادي نفسه لأي عقوبات لأن سافيو أصبح على ذمة فريق آخر.

وأكد سولار أن اللاعب سيكون مطالباً بالدفاع عن نفسه في هذه الواقعة اعتباراً من اليوم السبت، خاصة أنه أصبح على ذمة فريق آخر.

وتعود هذه الواقعة إلى يوم 4 سبتمبر الجاري الذي شهد لقاء بين بوليفار وضيفه ألويز ريدي في الجولة الخامسة عشر من الدوري البوليفي والذي فاز به بوليفار بنتيجة 3-0.

وأشهر الحكم جاد فلوريس البطاقة الحمراء للاعب برونو سافيو بعد اعتراض شديد من الأخير ضد الحكم وقام بالاعتداء عليه بعد مشادة بينهما.

ولم تعلن لجنة الانضباط عن أي قرار رسمي بخصوص هذه الواقعة ولكنها طلبت الاستماع إلى رأي برونو سافيو في واقعة الاعتداء على الحكم.

من جانبه، قال مصدر داخل النادي الأهلي المصري لـ“إرم نيوز“، إن هناك تواصل مع اللاعب لمعرفة أبعاد هذه الواقعة والتواصل مع الاتحاد البوليفي بشأن معاقبتها في هذه الواقعة.

وأشار إلى أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، تواصل مع اللاعب بالفعل واستفسر عن الأمر لمعرفة حقيقة صدور قرار بإيقافه ومتابعة هذه الأزمة.

ويشارك برونو سافيو في تدريبات الفريق الأحمر بخلاف قيده في القائمة المحلية والأفريقية الخاصة بالموسم الجديد.

ويعد برونو سافيو رابع لاعب برازيلي يرتدي قميص الأهلي المصري بعد كليبرسون بجانب هندريك هيلمكه وفابيو جونيور.