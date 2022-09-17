أبو تريكة يرد على أنباء زواجه من سيدة قطرية (فيديو)

كشف محمد أبو تريكة، محلل قنوات بي إن سبورتس، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن زواجه من سيدة قطرية.

وداعب عبدالعزيز النصر، مقدم الاستوديو التحليلي، محمد أبو تريكة، قائلا: ”مبروك على الزواج الثاني“، وهو ما رد عليه أبو تريكة: ”لا أتزوج على أم سيف“.

وأشار عبدالعزيز النصر: ”لماذا لا ترد على الشائعات؟“ فرد أبو تريكة: ”إذا قمت بالرد على كل شائعة مش هخلص، أم سيف عندي بالدنيا.“.

وتم تداول شائعة خلال الأيام الماضية عن انفصال نجم الأهلي المصري السابق عن زوجته، وزواجه من سيدة قطرية.

عبد العزيز النصر يبارك لـ أبو تريكه علي الجوازة الجديدة 😂 pic.twitter.com/M7SMUcDsVn — Fekry MO (@FekryMoo) September 17, 2022

وبدأ أبو تريكة مسيرته في كرة القدم من نادي الترسانة المصري، الذي انضم إليه كناشئ، ثم انتقل للفريق الأول بالنادي وقاده للصعود للدوري المصري الممتاز.

وانتقل أبو تريكة إلى النادي الأهلي عام 2003، وقاده لإحراز عدد كبير من الألقاب والبطولات، من بينها برونزية كأس العالم للأندية عام 2006، ولقب دوري أبطال أفريقيا خمس مرات، وكأس السوبر الأفريقي أربع مرات، ولقب الدوري المحلي سبع مرات، وكأس مصر ثلاث مرات، وكأس السوبر المحلية أربع مرات.

وفي عام 2012، انتقل أبو تريكة لنادي بني ياس الإماراتي على سبيل الإعارة، وقاده للحصول على لقب بطولة الخليج للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وعلى المستوى الدولي، انضم أبو تريكة لمنتخب مصر عام 2004 وقاد الفراعنة للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية عامي 2006 و2008. كما شارك في بطولة كأس العالم للقارات عام 2009، التي فازت فيها مصر على إيطاليا بطل العالم آنذاك، وقدمت مباراة قوية أمام منتخب البرازيل رغم خسارتها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

واعتزل أبو تريكة كرة القدم عام 2013 وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، بعد مشوارٍ حافلٍ جعله أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية.

وعقب اعتزاله، قرر اللاعب الاتجاه للعمل في مجال تحليل كرة القدم بشبكة قنوات ”بي إن سبورتس“.