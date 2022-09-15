شهدت غياب كهربا وظهور الصفقات الجديدة.. تعرف إلى قائمة الأهلي الأفريقية

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر قائمة التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة مفاجأة مدوية تمثلت في استبعاد محمود عبدالمنعم ”كهربا“ وصلاح محسن وعمار حمدي وأحمد سيد عبدالنبي.

وضمت القائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد الأهلي معها وهي البرازيلي برونو سافيو، وشادي حسين من سيراميكا كليوباترا، وآخرهم مصطفى سعد، لاعب سيراميكا كليوباترا، بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وأصبح سعد (21 عاما) ثالث صفقة يبرمها الأهلي لتعزيز هجومه بعد شادي حسين، القادم من سيراميكا كليوباترا أيضا، والبرازيلي برونو سافيو.

وخاض سعد، لاعب منتخب مصر الأولمبي، 41 مباراة في الموسم الماضي بجميع المسابقات وسجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة.

وتم توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب مع الزمالك وانضمامه إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وانضم كهربا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر مطلع العام 2020، قبل أن يلعب معارًا في الدور الثاني للموسم الماضي لفريق هاتاي سبور التركي.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي وضع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، على قائمة الانتظار خلال الموسم الجديد.

وطالب صلاح محسن مسؤولي الأهلي بمنحه قيمة عقده كاملًا حال رغبة النادي في رحيله.

وفيما يلي قائمة الأهلي الأفريقية كاملة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفي شوبير.

الدفاع: أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمد أشرف ومحمد مغربي.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأليو ديانغ ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي ومحمد محمود ومصطفى سعد ميسي وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو.

الهجوم: محمد شريف وشادي حسين ورأفت خليل وزياد طارق ومحمد فخري وحسام حسن وميدو نبيل.