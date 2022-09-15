أمير مرتضى يكشف موعد الإعلان عن صفقات الزمالك

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري عن موعد الكشف رسميًا عن صفقات الفريق للموسم الجديد.

ونشر أمير مرتضى بيانًا مقتضبًا عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر قال فيه: ”سيتم الإعلان عن صفقات الزمالك التي انتهت للموسم 2022/2 عقب عودة الفريق من الكاميرون وذلك للحفاظ على تركيز الفريق“.

وأضاف: ”اليوم تم قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية والأفريقية بالتنسيق مع المدير الفني“.

سيتم الاعلان عن صفقات الزمالك التي انتهت للموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عقب عودة الفريق من الكاميرون وذلك للحفاظ على تركيز الفريق.. اليوم تم قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية والأفريقية بالتنسيق مع المدير الفني 🏹 — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) September 15, 2022

وكان الزمالك قد جدد عقد لاعبه ”أحمد سيد زيزو“ هداف الدوري المصري، لمدة 3 مواسم.

وسبق أن أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور، والمغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي.

وبات الزمالك على أعتاب التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا، لاعب فريق كاراكاس الفنزويلي، فضلا عن التعاقد مع نبيل عماد دونغا، وزميله عمر جابر من بيراميدز.

ونجح الزمالك في الحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، بعدما حصد 77 نقطة متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وأنهى الأهلي مشواره في الدوري المصري في المركز الثالث.

وهذا التتويج الرابع عشر في تاريخ الزمالك.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع إليكت سبورت، يوم 18 سبتمبر، في دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في 25 سبتمبر في مصر.

كما أنه من المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي، يوم 28 أكتوبر، في كأس السوبر المصري.