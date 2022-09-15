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رياضة

أمير مرتضى يكشف موعد الإعلان عن صفقات الزمالك
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 20:46 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 20:55 GMT

أمير مرتضى يكشف موعد الإعلان عن صفقات الزمالك

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري عن موعد الكشف رسميًا عن صفقات الفريق للموسم الجديد. ونشر أمير مرتضى بيانًا مقتضبًا عبر صفحته

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري عن موعد الكشف رسميًا عن صفقات الفريق للموسم الجديد.

ونشر أمير مرتضى بيانًا مقتضبًا عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر قال فيه: ”سيتم الإعلان عن صفقات الزمالك التي انتهت للموسم 2022/2 عقب عودة الفريق من الكاميرون وذلك للحفاظ على تركيز الفريق“.

وأضاف: ”اليوم تم قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية والأفريقية بالتنسيق مع المدير الفني“.

وكان الزمالك قد جدد عقد لاعبه ”أحمد سيد زيزو“ هداف الدوري المصري، لمدة 3 مواسم.

وسبق أن أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور، والمغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي.

وبات الزمالك على أعتاب التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا، لاعب فريق كاراكاس الفنزويلي، فضلا عن التعاقد مع نبيل عماد دونغا، وزميله عمر جابر من بيراميدز.

ونجح الزمالك في الحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، بعدما حصد 77 نقطة متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وأنهى الأهلي مشواره في الدوري المصري في المركز الثالث.

وهذا التتويج الرابع عشر في تاريخ الزمالك.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع إليكت سبورت، يوم 18 سبتمبر، في دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في 25 سبتمبر في مصر.

كما أنه من المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي، يوم 28 أكتوبر، في كأس السوبر المصري.

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