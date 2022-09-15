إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

بيراميدز يتعاقد مع مصطفى فتحي
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 19:05 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 19:07 GMT

بيراميدز يتعاقد مع مصطفى فتحي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير تعاقد نادي بيراميدز مع مصطفى فتحي. وكتب شوبير عبر حسابه في موقع "تويتر": "رسميا مصطفي فتحي في بيراميدز". رسميا مصطفي فتحي في

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن الإعلامي أحمد شوبير تعاقد نادي بيراميدز مع مصطفى فتحي.

وكتب شوبير عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”رسميا مصطفي فتحي في بيراميدز“.

في حين لم يصدر أي بيان من بيراميدز عن التعاقد مع مصطفي فتحي لاعب الزمالك وسموحة في مصر، والاتحاد السعودي.

وقبل ساعات أعلن بيراميدز وصيف بطل الدوري المصري الممتاز التعاقد مع المدافع المغربي محمد الشيبي من الجيش الملكي بعقد حتى 2025.

ويجيد الشيبي، البالغ من العمر 29 عاما، اللعب بمركز الظهير الأيمن وخاض خمس مباريات دولية مع المغرب منذ العام الماضي.

وسينضم الشيبي إلى مواطنه لاعب الوسط وليد الكرتي الذي تألق مع بيراميدز الموسم الماضي، وبات ثاني صفقة لبيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد ضم الظهير الأيسر كريم حافظ.

وودع بيراميدز الظهير الأيمن ولاعب الوسط أحمد توفيق قبل الإعلان عن ضم الشيبي.

وأنهى بيراميدز الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري لأول مرة في تاريخه ويستعد لبدء مشواره بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play