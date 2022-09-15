بيراميدز يتعاقد مع مصطفى فتحي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير تعاقد نادي بيراميدز مع مصطفى فتحي.

وكتب شوبير عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”رسميا مصطفي فتحي في بيراميدز“.

رسميا مصطفي فتحي في بيراميدز — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 15, 2022

في حين لم يصدر أي بيان من بيراميدز عن التعاقد مع مصطفي فتحي لاعب الزمالك وسموحة في مصر، والاتحاد السعودي.

وقبل ساعات أعلن بيراميدز وصيف بطل الدوري المصري الممتاز التعاقد مع المدافع المغربي محمد الشيبي من الجيش الملكي بعقد حتى 2025.

ويجيد الشيبي، البالغ من العمر 29 عاما، اللعب بمركز الظهير الأيمن وخاض خمس مباريات دولية مع المغرب منذ العام الماضي.

وسينضم الشيبي إلى مواطنه لاعب الوسط وليد الكرتي الذي تألق مع بيراميدز الموسم الماضي، وبات ثاني صفقة لبيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد ضم الظهير الأيسر كريم حافظ.

وودع بيراميدز الظهير الأيمن ولاعب الوسط أحمد توفيق قبل الإعلان عن ضم الشيبي.

وأنهى بيراميدز الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري لأول مرة في تاريخه ويستعد لبدء مشواره بكأس الكونفدرالية الأفريقية.