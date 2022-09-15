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رياضة

رسميا.. الأهلي المصري يعلن التعاقد مع مصطفى سعد
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 14:45 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 15:35 GMT

رسميا.. الأهلي المصري يعلن التعاقد مع مصطفى سعد

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، رسميا، التعاقد مع مصطفى سعد، لاعب سيراميكا كليوباترا، بعقد يمتد لـ5 مواسم. 🚨🚨 الأهلي يضم مصطفى سعد خمسة مواسم 🦅😍

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، رسميا، التعاقد مع مصطفى سعد، لاعب سيراميكا كليوباترا، بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وحتى الآن تعاقد الأهلي مع البرازيلي برونو سافيو، وشادي حسين من سيراميكا كليوباترا، وسيقوده المدرب السويسري مارسيل كولر.

واحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري موسم 2021/2022 خلف الزمالك البطل وبيراميدز الثاني.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي يوم 8 أكتوبر مع الفائز من مباراة الاتحاد المنستيري التونسي وآرمى باتريوريتيك من رواندا، كما سيلعب مع الزمالك يوم 28 أكتوبر في كأس السوبر المصري.

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