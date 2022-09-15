رسميا.. الأهلي المصري يعلن التعاقد مع مصطفى سعد

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، رسميا، التعاقد مع مصطفى سعد، لاعب سيراميكا كليوباترا، بعقد يمتد لـ5 مواسم.

🚨🚨 الأهلي يضم مصطفى سعد خمسة مواسم 🦅😍 pic.twitter.com/OTfl0rLPXK — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 15, 2022

وحتى الآن تعاقد الأهلي مع البرازيلي برونو سافيو، وشادي حسين من سيراميكا كليوباترا، وسيقوده المدرب السويسري مارسيل كولر.

واحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري موسم 2021/2022 خلف الزمالك البطل وبيراميدز الثاني.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي يوم 8 أكتوبر مع الفائز من مباراة الاتحاد المنستيري التونسي وآرمى باتريوريتيك من رواندا، كما سيلعب مع الزمالك يوم 28 أكتوبر في كأس السوبر المصري.