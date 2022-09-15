بعد سامسون أكينولا.. دونجا وعمر جابر ينضمان إلى صفقات الزمالك الجديدة

سينضم نبيل عماد دونغا، وزميله عمر جابر من بيراميدز، إلى نادي الزمالك.

وكتب الإعلامي المصري هاني حتحوت عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”دونغا، وعمر جابر، من بيراميدز إلى الزمالك تمت بشكل رسمي وفي انتظار الإعلان“.

دونجا وعمر جابر من بيراميدز إلى الزمالك تمت بشكل رسمي وفي انتظار الإعلان — حَتْحُوت (@HHathout) September 15, 2022

وبات الزمالك على أعتاب التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا، لاعب فريق كاراكاس الفنزويلي.

وكان الزمالك قد جدد عقد لاعبه ”أحمد سيد زيزو“ هداف الدوري المصري، لمدة 3 مواسم.

وسبق أن أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور، والمغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي.

ونجح الزمالك في الحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، بعدما حصد 77 نقطة متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وأنهي الأهلي مشواره في الدوري المصري في المركز الثالث.

وهذا التتويج الرابع عشر في تاريخ الزمالك.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع إليكت سبورت، يوم 18 سبتمبر، في دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في 25 سبتمبر في مصر.

كما أنه من المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي، يوم 28 أكتوبر، في كأس السوبر المصري.