إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

رياضة

بعد سامسون أكينولا.. دونجا وعمر جابر ينضمان إلى صفقات الزمالك الجديدة
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 13:35 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 14:00 GMT

بعد سامسون أكينولا.. دونجا وعمر جابر ينضمان إلى صفقات الزمالك الجديدة

سينضم نبيل عماد دونغا، وزميله عمر جابر من بيراميدز، إلى نادي الزمالك. وكتب الإعلامي المصري هاني حتحوت عبر حسابه على موقع "تويتر": "دونغا، وعمر جابر، من بيراميدز

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سينضم نبيل عماد دونغا، وزميله عمر جابر من بيراميدز، إلى نادي الزمالك.

وكتب الإعلامي المصري هاني حتحوت عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”دونغا، وعمر جابر، من بيراميدز إلى الزمالك تمت بشكل رسمي وفي انتظار الإعلان“.

وبات الزمالك على أعتاب التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا، لاعب فريق كاراكاس الفنزويلي.

وكان الزمالك قد جدد عقد لاعبه ”أحمد سيد زيزو“ هداف الدوري المصري، لمدة 3 مواسم.

وسبق أن أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور، والمغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي.

ونجح الزمالك في الحفاظ على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، بعدما حصد 77 نقطة متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وأنهي الأهلي مشواره في الدوري المصري في المركز الثالث.

وهذا التتويج الرابع عشر في تاريخ الزمالك.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع إليكت سبورت، يوم 18 سبتمبر، في دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في 25 سبتمبر في مصر.

كما أنه من المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي، يوم 28 أكتوبر، في كأس السوبر المصري.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play