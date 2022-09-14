المصرية سمر حمزة تتوج بفضية بطولة العالم للمصارعة بعد خسارتها أمام التركية ياسمين أدار 6/0

خسرت المصرية سمر حمزة لاعبة المنتخب المصري للمصارعة المباراة النهائية لبطولة العالم في منافسات وزن 76 كغم، أمام التركية ياسمين أدار، بنتيجة تاريخية.

ياسمين أدار صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو فازت في مباراة النهائي مساء اليوم بنتيجة 6-0 أمام سمر حمزة، لتتوج الفتاة المصرية بفضية بطولة العالم في منافسات وزن 76 كغم.

واستضافت العاصمة الصربية بلغراد بطولة العالم في منافسات وزن 76 كغم خلال الفترة من 10 وحتى 18 سبتمبر الجاري.

وحققت سمر حمزة الميدالية الفضية لأول مرة في تاريخ المصارعة النسائية المصرية.

وحققت مصر 10 ميداليات في بطولات العالم للمصارعة، وهي 3 ميداليات ذهبية وميداليتان فضيتان بجانب 5 ميداليات برونزية، وكلها في بطولات الرجال.

وبدأت سمر حمزة مشوارها في بطولة العالم للمصارعة بالفوز على الكندية جوستينا دي ستاسيو (بطلة العالم 2018) بنتيجة 3-1، ثم تغلبت على النمساوية مارتينا كيينز بنتيجة 3-1 في ربع النهائي.

وفازت سمر حمزة في نصف النهائي على إب مايي بطلة أستونيا بنتيجة 3-2.