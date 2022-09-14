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رياضة

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. من هو المهاجم البنيني سامسون أكينولا؟
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 15:53 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 16:50 GMT

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. من هو المهاجم البنيني سامسون أكينولا؟

كشفت تقارير صحفية مصرية أن نادي الزمالك اقترب من الحصول على خدمات البنيني سامسون أكينولا مهاجم نادي كراكاس الفنزويلي. وأشارت تلك التقارير إلى وجود اتفاق مبدئي

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية مصرية أن نادي الزمالك اقترب من الحصول على خدمات البنيني سامسون أكينولا مهاجم نادي كراكاس الفنزويلي.

وأشارت تلك التقارير إلى وجود اتفاق مبدئي بين الزمالك والمهاجم البنيني سامسون أكينولا بشأن انتقال اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الهجوم.

وكان الزمالك استقر على التعاقد مع مهاجم أجنبي في الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل مروان حمدي بصورة نهائية لنادي المصري، ونهاية عقد عمر السعيد مع النادي الأبيض.

ويضم هجوم الزمالك الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري يوسف أسامة نبيه.

من هو سامسون أكينيولا؟

انضم سامسون أكينيولا لفريق كراكاس الفنزويلي عام 2021 ولعب معه 67 مباراة منهم (54 بشكل أساسي).

وسجل أكينيولا 34 هدفا وصنع 11 أخرى، أي شارك بـ45 مساهمة في أهداف فريقه.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء في مقر النادي للحديث عن العديد ملف الصفقات الجديدة وبعض مشاكل الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ناديه تعاقد مع مهاجم متميز وأفضل ظهير أيمن في مصر وثنائي خط وسط ولاعبين في مركز الجناح.

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