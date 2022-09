بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. من هو المهاجم البنيني سامسون أكينولا؟

كشفت تقارير صحفية مصرية أن نادي الزمالك اقترب من الحصول على خدمات البنيني سامسون أكينولا مهاجم نادي كراكاس الفنزويلي.

وأشارت تلك التقارير إلى وجود اتفاق مبدئي بين الزمالك والمهاجم البنيني سامسون أكينولا بشأن انتقال اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الهجوم.

وكان الزمالك استقر على التعاقد مع مهاجم أجنبي في الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل مروان حمدي بصورة نهائية لنادي المصري، ونهاية عقد عمر السعيد مع النادي الأبيض.

ويضم هجوم الزمالك الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري يوسف أسامة نبيه.

من هو سامسون أكينيولا؟

انضم سامسون أكينيولا لفريق كراكاس الفنزويلي عام 2021 ولعب معه 67 مباراة منهم (54 بشكل أساسي).

وسجل أكينيولا 34 هدفا وصنع 11 أخرى، أي شارك بـ45 مساهمة في أهداف فريقه.

💪🇧🇯🔥 Samson Akinyoola scored the lone goal as @Caracas_FC came up with a big 1⃣-0⃣ win over @Libertad_Guma tonight in Venezuela! pic.twitter.com/04J9kGVMgN

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) May 4, 2022