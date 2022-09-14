هل يمكن لكهربا إيداع أموال غرامة الزمالك في الحساب البنكي المحجوز عليه؟

ردّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل على الأنباء التي ترددت عن نية محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، وضع الغرامة المقررة عليه لصالح النادي الأبيض في الحساب البنكي للنادي الأبيض الذي حجز عليه ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وحصل الزمالك على حكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بتغريم كهربا مليوني دولار بعد فسخ عقده مع النادي الأبيض من طرف واحد العام 2019.

وتردد أن كهربا يرغب في وضع المبالغ في الحساب الذي حجز عليه رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس حتى لا يستفيد منها الزمالك.

وحصل عباس على حكم قضائي بالحجز على أحد الحسابات البنكية لنادي الزمالك بسبب مديونية قديمة له لدى النادي حينما كان رئيسا له تبلغ 40 مليون جنيه مصري (2 مليون دولار تقريبا).

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي ردا على الإعلامي المصري محمد شبانة الذي أثار الأمر، إن الحساب محجوز عليه قضائيا، ما يعني عدم أمكانية إيداع أو سحب أموال منه.

وقرر النادي الأهلي المصري مساعدة كهربا، من خلال تمديد عقده ودفع نصف الغرامة المالية المقررة على اللاعب بخصمها من عقده السنوي، فيما سيتحمل اللاعب النصف الآخر من الغرامة.

وقرر الفيفا إيقاف كهربا لحين تسديد الغرامة المستحقة لنادي الزمالك.