مرتضى منصور: الزمالك سوف يتبرع بمكافأة كأس لوسيل لدار أيتام في قطر

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيقوم بالتبرع بمكافأة جائزة كأس سوبر لوسيل لإحدى دور الأيتام في دولة قطر، وأنه ينتظر فقط موافقة وزارة الشباب والرياضة المصرية على هذا الأمر.

وكان الزمالك شارك في كأس سوبر لوسيل باعتباره بطلا للدوري المصري لموسم 2021-2022، ولكنه خسر من الهلال، بطل الدوري السعودي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ورغم الهزيمة من الهلال، إلا أن الزمالك حصل على مليون دولار، مكافأة المشاركة في المباراة، مقابل 1.5 مليون دولار حصل عليها الفريق السعودي بعد تحقيقه الانتصار.

وجاءت تصريحات مرتضى منصور ردا على أحد الصحفيين السعوديين الذي انتقد رئيس الزمالك وتصريحاته قبل المباراة ومطالبته بمكافأة مباراة الهلال في كأس لوسيل.

وقال الصحفي السعودي أحمد العجلان في فيديو تم تداوله له عبر موقع ”تويتر“: ”أنا متأكد من أن رئيس الأهلي لو واجه الهلال مستحيل أن يطلب مكافأة المباراة مثلما فعل رئيس الزمالك“.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة ناديه، مساء الثلاثاء: ”أستأذن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أن يسمح لي بالتبرع بأموال كأس سوبر لوسيل إلى دار أيتام في الدولة التي نظمت المباراة، وبمجرد موافقته سيتم التبرع على الفور، وهذا يدل أن الزمالك محترم“.

وأضاف: ”مجلس إدارة الزمالك محترم ولم يحصل على أي أموال من المستشار تركي آل الشيخ، عكس مع حدث من مجلس إدارة النادي الأهلي“.

الصفقات الجديدة

وعن صفقات نادي الزمالك الجديدة، أشار مرتضى: ”تم التعاقد مع 3 صفقات قوية، وهناك مهاجم أفريقي سوبر وسيكون إضافة قوية للزمالك بجوار سيف الدين الجزيري بمركز رأس الحربة، بالإضافة للناشئ يوسف أسامة نبيه“.

وتابع: ”تم بيع مروان حمدي لأن البديل مهاجم أجنبي سوبر تم التعاقد معه، أي لاعب تم الاستغناء عنه جاء بناء على طلب المدرب البرتغالي فيريرا، لأنه يريد الاعتماد على 23 لاعبا فقط في القائمة، وأقوى الصفقات في كل المراكز تعاقدنا معها“.

وكان الزمالك قد تعاقد مع السنغالي إبراهيما نداي من لوزيرن السويسري في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي القادم من الرجاء، إلى جانب استعادة الحارس محمد صبحي من فاركو.

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره إليكت سبورت التشادي يوم الأحد المقبل في الكاميرون، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.