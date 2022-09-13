الأهلي يعلن رسميا إتمام التعاقد مع البرازيلي برونو سافيو لمدة 3 مواسم

أعلن النادي الأهلي المصري رسميا إتمام تعاقده مع البرازيلي برونو سافيو لمدة ثلاثة مواسم، قادما من نادي بوليفار البوليفي.

وكان نادي بوليفار أعلن في وقت سابق بيع مهاجمه للنادي الأهلي، مقابل مليون و500 ألف دولار.

وقال الأهلي في بيانه الرسمي، يوم الثلاثاء، إن سافيو انضم إلى صفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، مع أحقية الأهلي في تمديد التعاقد لموسم رابع.

وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي، بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي بوليفار بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

A Brazilian magician in Gezira 🪄 pic.twitter.com/SqhYBSFcxp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 13, 2022

سافيو هو ثاني الصفقات التي يعلن عنها الأهلي بعد التعاقد مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا.

وسافيو هو جناح أيمن برازيلي يلعب بقدمه اليمنى ويبلغ من العمر 28 عاما.

اللاعب ولد في مدينة بارا دي ميناس البرازيلية وبدأ مسيرته في عام 2013 مع شباب فريق أميركا مينيرو.

بشكل عام فإن سافيو خاض 74 مباراة مع مختلف الفرق في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، وخلالها تمكن من تسجيل 15 هدفا وصنع 12 أخرى.

وفي دوري الدرجة الأولى البرازيلي شارك اللاعب في 17 مباراة فقط وسجل هدفا واحدا.

الفترة الأفضل في مسيرة اللاعب كانت خلال الموسم الذي قضاه مع نادي بوليفار والذي شهد تألقه تهديفيا.

اللاعب شارك في موسم واحد مع بوليفار، ولعب في 31 مباراة وخلالها سجل 16 هدفا وصنع 4 أهداف.

ويسعى الأهلي، الذي عين السويسري مارسيلو كولر مدربا جديدا الأسبوع الماضي، لتعزيز صفوفه بعد خسارة لقبي الدوري والكأس المحليين لصالح غريمه الزمالك، كما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي الموسم الماضي.

وخاض سافيو 17 مباراة فقط بالدوري البرازيلي مع فريقي أمريكا مينيرو وأفاي وسجل هدفا واحدا، بينما شارك في أربع مباريات بكأس ليبرتادوريس لأبطال أمريكا الجنوبية وأحرز هدفين بقميص بوليفار.

وأعاره أمريكا مينيرو إلى عدة أندية من 2017-2021 منها إسترا الكرواتي قبل أن يضمه غواراني بالدرجة الثانية، وخاض معه 70 مباراة وسجل 15 هدفا كما قدم 11 تمريرة حاسمة.