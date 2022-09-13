لماذا فسخ الإسماعيلي عقد هيلدر كريستوفاو بعد ساعة من تعيينه؟

فسخ النادي الإسماعيلي المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقد المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو بعد ساعة واحدة فقط من تعيينه مدربًا لفريق الكرة الأول بالنادي.

وبعد إعلان الصفحة الرسمية للنادي الإسماعيلي تعيين المدرب كريستوفاو، قام مسؤولو النادي بحذف خبر وفيديو إعلان الصفقة، بعد مرور ساعة واحدة.

وأنهى الإسماعيلي ارتباطه بالمدرب حمزة الجمل رغم النجاح في البقاء بالدوري الممتاز، بعد أن كان قابعًا بمراكز الهبوط في الموسم الماضي.

وسبق لهيلدر (51 عامًا) تدريب الاتفاق والحزم بالسعودية، وكان مساعدًا لمواطنه روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الجديد، خلال قيادة النصر السعودي.

ودرب الفريق الثاني لبنفيكا خلال خمس سنوات قبل الانتقال للسعودية، وخاض تجربة مع دوناسكا ستريدا السلوفاكي، وكانت محطته الأخيرة مع الحزم في العام الماضي.

ما السبب؟

بحسب مصدر في النادي الإسماعيلي، فإن ردود الأفعال الجماهيرية السلبية على التعاقد مع المدرب البرتغالي بسبب سيرته الذاتية الضعيفة جعلت النادي يتراجع.

وسيقوم الإسماعيلي بدراسة سير ذاتية لمدربين آخرين.

وخلال فترة اللعب بمركز المدافع مثل هيلدر أندية كبرى، مثل بنفيكا وباريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد وديبورتيفو لاكورونيا الذي فاز معه بكأس ملك إسبانيا وبكأس السوبر الإسبانية في فترته الذهبية، وخاض 35 مباراة دولية مع منتخب البرتغال.

ونشر حساب الإسماعيلي بفيسبوك فيديو لكريستوفاو وهو يوقع على العقد وقال ”شكرًا على الثقة، أنا فخور جدًّا بالانضمام لنادي الإسماعيلي، أراكم قريبًا“، لكن النادي لم يوضح مدة التعاقد.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الـ11 بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

والإسماعيلي هو آخر فريق توج بلقب الدوري بعيدًا عن هيمنة الأهلي والزمالك في 2002، لكنه تعثر في السنوات الماضية وابتعد عن المنافسة على المراكز المتقدمة وغاب عن المشاركات الأفريقية في ظل معاناته من مشاكل مالية وبيع أفضل لاعبيه باستمرار وكثرة تغيير المدربين.