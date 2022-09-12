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رياضة

رسميا.. الأهلي المصري يضم المهاجم شادي حسين من سيراميكا كليوباترا
تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2022 21:12 GMT
تاريخ التحديث: 12 سبتمبر 2022 21:55 GMT

رسميا.. الأهلي المصري يضم المهاجم شادي حسين من سيراميكا كليوباترا

قال الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إنه ضم المهاجم شادي حسين من سيراميكا كليوباترا. وأوضح الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري

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المصدر: رويترز

قال الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إنه ضم المهاجم شادي حسين من سيراميكا كليوباترا.

وأوضح الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري المحلي برصيد 42 مرة، أن حسين وقع عقدا لخمسة مواسم دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد.

وأضاف الأهلي في بيان مقتضب على موقعه: ”أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي انضمام شادي حسين لمدة خمسة مواسم“.

وكان سيراميكا أعلن في وقت سابق من يوم الإثنين رحيل حسين (29 عاما) بعد أكثر من ثمانية أعوام مع النادي.

وأحرز حسين عشرة أهداف مع سيراميكا في الموسم الماضي.

وتابع النادي في بيان على موقع ”تويتر“: ”الآن يرحل شادي حسين.. غادر الهداف التاريخي مقعده“.

وأصبح حسين ثاني المنضمين للأهلي بعد البرازيلي برونو سافيو الذي أعلن ناديه السابق بوليفار البوليفي انضمامه للنادي المصري، لكن الأهلي لم يعلن عن الأمر بشكل رسمي بعد.

في المقابل، أعلن سيراميكا عودة المهاجم أحمد ياسر ريان إلى النادي لأربعة مواسم كجزء من صفقة انتقال حسين.

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع المدرب السويسري مارسيل كولر، يوم الجمعة، ليتولى تدريب الفريق في الموسمين المقبلين.

وخسر الأهلي لقب الدوري المصري في آخر موسمين لصالح غريمه الزمالك.

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