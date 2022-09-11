نادي البنك الأهلي يتعاقد مع 3 لاعبين من الزمالك رسميًا

أعلن نادي البنك الأهلي المصري تعاقده -بشكل رسمي- مع 3 لاعبين من الزمالك، 2 منهم عن طريق نظام الإعارة، وآخر بنية البيع النهائي.

وأصدر نادي البنك الأهلي بيانًا رسميًا قال فيه إن اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أنهى اتفاقه مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على تمديد إعارة أسامة فيصل لمدة موسمين ليستكمل مسيرته مع فريق البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ولعب أسامة فيصل، الموسم الماضي، معارًا من الزمالك لصالح البنك الأهلي.

واتفق الطرفان أيضًا على انتقال حمدي علاء لاعب وسط فريق الزمالك لصفوف فريق البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

كما تم إنهاء صفقة انتقال اللاعب إسلام جابر إلى صفوف البنك الأهلي ببيع نهائي، حيث وقع اللاعب على عقد يمتد لثلاث سنوات.