الفلسطيني عدي الدباغ يكشف حقيقة توقيعه لنادي الزمالك

نفى الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم نادي أروكا البرتغالي، ما تردد عن توقيعه لنادي الزمالك والانضمام إلى صفوف الفريق المري خلال فترة الانتقالات الجارية.

وراجت تقارير صحفية مصرية وأفادت بأن الزمالك نجح في إنهاء الاتفاق مع عدي الدباغ، بعد إنهاء ارتباطه مع نادي أروكا البرتغالي.

ونشر عدي الدباغ من خلال خاصية ”ستوري“ عبر حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“ بيانًا نفى فيه التوقيع لنادي الزمالك المصري.

وأكد الدباغ أنه ملتزم بعقد ممتد لنهاية موسم 2023 مع نادي أروكا البرتغالي.

يذكر أن نادي الزمالك المصري أعلن، أمس السبت، رسميًا عودة حارسه الدولي محمد صبحي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت الصفحة الرسمية بنادي الزمالك فيديو يتضمن عودة محمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار إلى صفوف فاركو، وعلقت عليه: ”في بعض الأحيان قد يكون الوضع مغايرًا للتوقعات، ولكن بصورة أفضل.. على اللاعب خلع القناع.. مرحبا بك في 100 عقبة“.

وانتهت إعارة محمد صبحي مع صفوف نادي فاركو، حيث كان من المفترض أن يتم تفعيل بند شراء اللاعب مقابل 20 مليون جنيه.

وسبق أن أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور ليكون ثالث صفقات الفريق بعد المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه حسم 8 صفقات في السوق الصيفي.

وبحسب قناة الزمالك، فإن مرتضى منصور قال إنه حسم أقوى صفقات في تاريخ النادي، ويتبقى الاتفاق مع الأندية على قيمة الصفقات، على أن يتم الإعلان، يوم الإثنين.

وأحرز الزمالك لقب الدوري المصري موسم 2021/2022، بعدما حصد 77 نقطة متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وأنهي الأهلي مشواره في الدوري المصري في المركز الثالث.

وكان هذا التتويج الثاني على التوالي للزمالك في الدوري المصري والرابع عشر في تاريخ النادي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع إليكت سبورت، يوم 18 سبتمبر، في دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في 25 سبتمبر في مصر.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي، يوم 28 أكتوبر، في كأس السوبر المصري.