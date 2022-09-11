محامي ممدوح عباس يكشف حقيقة الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك المصرية

كشف المستشار القانوني لممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، حقيقة الحجز على حسابات نادي الزمالك في جميع البنوك المصرية، مؤكدًا في بيان رسمي عدم صحة ما وصفها بـ“الادعاءات“

وأصدر كمال شعيب المستشار القانوني لممدوح عباس بيانًا صحفيًا، أكد فيه أن رئيس الزمالك الأسبق، قد حصل على 100 حكم قضائي ابتدائي واستئنافي عن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك وذلك، منذ العام 2015/2016، ولكنه رفض الشروع في اتخاذ أي إجراء تنفيذي بخصوص الأحكام النهائية واجبة النفاذ إلا بعد انتهاء كافة البطولات الرياضية التي يخوضها النادي.

ووفقًا للبيان رفض ممدوح عباس، اتخاذ أي إجراء ضد نادي الزمالك قبل انتهاء الموسم الرياضي حتى لا يؤثر ذلك على أي من الفرق الرياضية، وذلك على الرغم من استمرار الإهانات اليومية التي يتعرض لها ممدوح عباس من قبل إدارة النادي الحالية.

وأكد محامي ممدوح عباس أن رئيس نادي الزمالك الأسبق لم يحجز على حسابات النادي بكافة البنوك المصرية، موضحًا أن ما تم من إجراءات هو الحجز على حساب النادي في أحد البنوك فقط، وذلك بعد أن صرح مسؤول النادي -مرارًا وتكرارًا- بتوافر سيولة لدى النادي تقترب من نصف مليار جنيه.

وأكد أن أصل قيمة الأحكام التي تم الحجز بها حوالي 50 مليون جنيه، وهو ما لا يمكن التذرع معه بتعطيل مسيرة النادي خاصة في ظل تصريحات إدارة النادي الحالية من توافر السيولة المالية الكافية لدى نادي الزمالك.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي أكد في وقت سابق أن ممدوح عباس حجز على أرصدة نادي الزمالك بالكامل، ما تسبب بتعطيل بعض الصفقات، وعدم دفع مديونيات النادي.