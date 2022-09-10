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رياضة

اشتباك بين جنش وأحمد رفعت بعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندي في الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)
تاريخ النشر: 10 سبتمبر 2022 20:30 GMT
تاريخ التحديث: 10 سبتمبر 2022 21:15 GMT

اشتباك بين جنش وأحمد رفعت بعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندي في الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

دخل ثنائي فريق فيوتشر المصري، أحمد رفعت ومحمود عبدالرحيم "جنش"، مشادة قوية وصلت للاشتباك بالأيدي عقب مواجهة فريق بول الأوغندي اليوم السبت في إطار منافسات جولة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

دخل ثنائي فريق فيوتشر المصري، أحمد رفعت ومحمود عبدالرحيم ”جنش“، مشادة قوية وصلت للاشتباك بالأيدي عقب مواجهة فريق بول الأوغندي اليوم السبت في إطار منافسات جولة الذهاب بالدور التمهيدي الأول في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتم تداول مقطع مصور للاعبي فيوتشر أثناء خروجهما من ملعب اللقاء، ويوضح اشتباك حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش مع زميله أحمد رفعت، وظهر في الفيديو تدخل الجهاز الفني للفريق المصري لمنع تطور الأمر بين اللاعبين، كما بدا صوت الجمهور المصري الذي كان يدعم الفرقة في المدرجات غاضبا جدا من تصرف الثنائي، حيث وصف أحدهم ما يحدث بأنه ”عار“.

ولم يصدر نادي فيوتشر أي بيان رسمي حتى الآن يوضح تفاصيل الأزمة بين الثنائي، أو اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد اللاعبين.

وافتتح فيوتشر المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم مشواره بكأس الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل بدون أهداف خارج أرضه مع بول جينجا الأوغندي في ذهاب الدور التمهيدي اليوم السبت.

وهذه أول مشاركة قارية على الإطلاق لفيوتشر الذي احتل المركز الرابع في أول موسم له بالدوري الممتاز عند اختياره للمنافسة بالكونفدرالية، لكنه أنهى الموسم بالمركز الخامس.

وستكون فرصة فيوتشر جيدة في العبور للدور التالي عند خوض لقاء الإياب في القاهرة الأسبوع المقبل.

وسيبدأ بيراميدز، وصيف بطل 2020، مشواره في الدور المقبل أمام هلال الساحل السوداني أو جيتا جولد التنزاني.

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