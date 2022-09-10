الزمالك يعلن رسميا عودة حارسه محمد صبحي

أعلن نادي الزمالك المصري رسميا عودة حارسه الدولي محمد صبحي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت الصفحة الرسمية بنادي الزمالك فيديو يتضمن عودة محمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار إلى صفوف فاركو، وعلقت عليه: ”في بعض الأحيان قد يكون الوضع مغايرا للتوقعات، ولكن بصورة أفضل.. على اللاعب خلع القناع.. مرحبا بك في 100 عقبة“.

وانتهت إعارة محمد صبحي مع صفوف نادي فاركو، حيث كان من المفترض أن يتم تفعيل بند شراء اللاعب مقابل 20 مليون جنيه.

في مفاجأة كبيرة، الزمالك يعلن عودة حارسه الدولي محمد صبحي. pic.twitter.com/7LBPotz3MC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 10, 2022

وكانت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ مقطع فيديو قصيرا لحارس مرمى يستعد لتحدٍ جديد، وعلقت عليه: ”حارس مملكة 100 عقبة، يستعد للكشف عن نفسه“.

وكان نادي الزمالك يسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى، وذلك عقب رحيل محمد أبو جبل.

وانتهى عقد أبو جبل مع الزمالك رسميا ورحل في يوليو الماضي مجانا، قبل انتقاله للبنك الأهلي الأسبوع الماضي.

وانضم محمد صبحي البالغ من العمر 23 عاما للزمالك في عام 2019 قادما من بتروجت، قبل أن يخرج إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، ثم خرج للإعارة مرة أخرى مع فاركو.

وفي الموسم الماضي لعب مع فاركو 29 مباراة في الدوري تلقى خلالها 19 هدفا، وخرج بشباك نظيفة 16 مرة.

وكان الزمالك قد أعلن سابقا عن التعاقد مع السنغالي إبراهيما نداي والمغربي زكريا الوردي، وشاركا بالأمس مع الفريق أمام الهلال في مباراة كأس سوبر لوسيل.