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رياضة

نادي بوليفار يعلن انتقال برونو سافيو للأهلي المصري
تاريخ النشر: 10 سبتمبر 2022 17:53 GMT
تاريخ التحديث: 10 سبتمبر 2022 18:20 GMT

نادي بوليفار يعلن انتقال برونو سافيو للأهلي المصري

أعلن نادي بوليفار البوليفي انتقال البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق، إلى صفوف الأهلي المصري بشكل رسمي. وقال النادي في بيان رسمي: "نعلن انتقال سافيو إلى الأهلي،

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي بوليفار البوليفي انتقال البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق، إلى صفوف الأهلي المصري بشكل رسمي.

وقال النادي في بيان رسمي: ”نعلن انتقال سافيو إلى الأهلي، إنها فرصة عظيمة في مسيرته، نتمنى له كل النجاح في واحد من أكبر أندية أفريقيا، شكرًا على كل ما قدمته لنا“.

ولم يعلن الأهلي الصفقة من جانبه بشكل رسمي حتى الآن، أو تفاصيلها.

وبرونو سافيو مهاجم برازيلي ويستطيع اللعب كجناح أيمن ويبلغ من العمر 28 عاما.

بدأ سافيو مسيرته مع أمريكا البرازيلي وأعير إلى كويابا إسبورتي ثم انتقل إلى براغانتينو ومنه عاد إلى أمريكا فريقه الأول، وأعير مجددا إلى كويابا ثم انتقل إلى لوليتانو البرتغالي ومنه أعير إلى إن كي استرا الكرواتي.

وانتقل برونو سافيو إلى آفاي البرازيلي معارا، ثم أعير إلى جواراني البرازيلي.

وفي النهاية انضم سافيو إلى صفوف بوليفار منذ يناير من العام الماضي.

ووفقا لموقع ”ترانسفيرماركت“ فإن برونو سافيو خاض 141 مباراة خلال مسيرته سجل خلالها 33 هدفا وصنع 18.

فيما يعد بوليفار أبرز الأندية التي تألق معها بعدما سجل معه 16 هدفا وصنع 4 في 31 مباراة شارك فيها.

وساهم برونو سافيو في تتويج بوليفار بلقب الدوري البوليفي في الموسم الماضي وتأهله إلى كوبا ليبرتادوريس.

وكان بوليفار خامس هدافي الدوري البوليفي الموسم الماضي بواقع سبعة أهداف.

ويسعى الأهلي، الذي عين السويسري مارسيلو كولر مدربا جديدا أمس الجمعة، لتعزيز صفوفه بعد خسارة لقبي الدوري والكأس المحليين لصالح غريمه الزمالك، كما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي في الموسم الماضي.

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