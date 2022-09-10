مرتضى منصور رئيس الزمالك: حسمنا 8 صفقات جديدة

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه حسم 8 صفقات في السوق الصيفي.

وبحسب قناة الزمالك فإن مرتضى منصور قال إنه حسم أقوى صفقات في تاريخ النادي، ويتبقى الاتفاق مع الأندية على قيمة الصفقات، على أن يتم الإعلان يوم الإثنين.

''الجلسة انتهت بالصوت العالي".. شوبير يكشف كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع فيوتشر لضم عمر كمال https://t.co/5hvPytKHxg pic.twitter.com/PhThknOvGn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 7, 2022

كما طالب مرتضى منصور بعودة الجماهير بسعة الاستادات في الدوري المصري بعد حضور أكثر من 77 ألف متفرج في ملعب لوسيل في قطر خلال مباراة الزمالك والهلال.

وكان نادي الزمالك قد جدد عقد لاعبه، هداف الدوري المصري أحمد سيد زيزو، لثلاثة مواسم، كما كشف الإعلامي هاني حتحوت أن مجلس إدارة الزمالك أبلغ حازم إمام الظهير الأيمن وقائد الفريق الأول بنهاية مشواره مع القلعة البيضاء.

وسبق أن أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور ليكون ثالث صفقات الفريق بعد المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي.

وأحرز الزمالك لقب الدوري المصري موسم 2021/2022، بعدما حصد 77 نقطة متفوقا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وأنهي الأهلي مشواره في الدوري المصري في المركز الثالث.

وكان هذا التتويج الثاني على التوالي للزمالك في الدوري المصري والرابع عشر في تاريخ النادي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع إليكت سبورت يوم 18 سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في 25 سبتمبر في مصر.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي يوم 28 أكتوبر في كأس السوبر المصري.