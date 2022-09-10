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رياضة

مرتضى منصور رئيس الزمالك: حسمنا 8 صفقات جديدة
تاريخ النشر: 10 سبتمبر 2022 12:55 GMT
تاريخ التحديث: 10 سبتمبر 2022 13:15 GMT

مرتضى منصور رئيس الزمالك: حسمنا 8 صفقات جديدة

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه حسم 8 صفقات في السوق الصيفي. وبحسب قناة الزمالك فإن مرتضى منصور قال إنه حسم أقوى صفقات في تاريخ النادي، ويتبقى الاتفاق مع

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه حسم 8 صفقات في السوق الصيفي.

وبحسب قناة الزمالك فإن مرتضى منصور قال إنه حسم أقوى صفقات في تاريخ النادي، ويتبقى الاتفاق مع الأندية على قيمة الصفقات، على أن يتم الإعلان يوم الإثنين.

كما طالب مرتضى منصور بعودة الجماهير بسعة الاستادات في الدوري المصري بعد حضور أكثر من 77 ألف متفرج في ملعب لوسيل في قطر خلال مباراة الزمالك والهلال.

وكان نادي الزمالك قد جدد عقد لاعبه، هداف الدوري المصري أحمد سيد زيزو، لثلاثة مواسم، كما كشف الإعلامي هاني حتحوت أن مجلس إدارة الزمالك أبلغ حازم إمام الظهير الأيمن وقائد الفريق الأول بنهاية مشواره مع القلعة البيضاء.

وسبق أن أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع أحمد أيمن منصور ليكون ثالث صفقات الفريق بعد المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي.

وأحرز الزمالك لقب الدوري المصري موسم 2021/2022، بعدما حصد 77 نقطة متفوقا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وأنهي الأهلي مشواره في الدوري المصري في المركز الثالث.

وكان هذا التتويج الثاني على التوالي للزمالك في الدوري المصري والرابع عشر في تاريخ النادي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع إليكت سبورت يوم 18 سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في 25 سبتمبر في مصر.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي يوم 28 أكتوبر في كأس السوبر المصري.

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