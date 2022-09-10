الأهلي المصري على وشك التعاقد مع المهاجم البرازيلي برونو سافيو

كشفت الصحفية جوليسا راسل أن النادي الأهلي المصري اقترب من التعاقد مع المهاجم البرازيلي برونو سافيو، مهاجم فريق بوليفار البوليفي.

ووفقا لجوليسا راسل فقد تلقى برونو سافيو عرضا من ناد مصري، تبين أنه الأهلي.

كما ذكر الصحفي إرنيستو مورينو غامارا أن هناك تكهنات حول عرض مزعوم من أحد الأندية المصرية للمهاجم البرازيلي.

وأشار غامارا إلى أن برونو سافيو مؤهل بالفعل للعب أمام يونيفرسيتاريو دي فينتو، بعد عدم تلقي عقوبة طرده ضد بلومينغ سانتا كروز حتى الآن.

كما كتبت إذاعة ”FM Bolivar“ عبر موقع ”فيسبوك“: ”على ما يبدو أن برونو سافيو سيغادر بوليفار خلال الساعات القليلة القادمة، وستكون وجهته الدوري المصري، في انتظار التأكيد الرسمي“.

وكتبت شبكة ”Futbolmania Bolivia“ عبر ”فيسبوك“: ”باقي ساعات في بوليفار، الفريق المصري الذي لعب كأس العالم للأندية العام الماضي يريد الاعتماد على برونو سافيو، سيتم تحديد الانتقال إلى الأهلي المصري“.

ويبلغ برونو سافيو من العمر 28 عاما، وتقدر قيمته السوقية بمليون يورو، ويجيد اللعب بالقدم اليمنى، وعلى الجهة اليمنى في الخط الأمامي.

وسبق لبرونو سافيو أن لعب في البرتغال مع لوليتانو دي سي، وفي البرازيل مع أمريكا مينيرو، وكويابا، وبراغانتينو، وآفاي، وغواراني، وفي كرواتيا مع إسترا.

ويلعب برونو سافيو مع بوليفار منذ يناير الماضي وانتقل إليه في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده في ديسمبر بحسب موقع ”transfermarkt“.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فقد سجل برونو سافيو 15 هدفا وصنع 12 في 74 مباراة في الدوري البرازيلي للدرجة الثانية، في حين سجل هدفا وحيدا في دوري الدرجة الأولى.

مدرب جديد

وأمس السبت، أعلن النادي الأهلي المصري تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، لمدة عامين، خلفًا للمقال سواريش.

وسبق لكولر أن درب فرق بازل وبوخوم وكولن وجراسهوبرز وسانت غالين ومنتخب النمسا، وأطول مسيرة له كانت مع بوخون بواقع 152 مباراة، ثم سانت غالين بواقع 118 مباراة، ثم مع بازل بـ101 مباراة.

وعلى مستوى الألقاب، حقق كولر لقبين في الدوري السويسري، ولقبا في كأس سويسرا، ولقبا في دوري الدرجة الثانية الألماني.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، وحصد 70 نقطة من 34 مباراة.