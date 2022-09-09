رسميًا.. السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًا للنادي الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، خلفًا للمقال سواريش.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي بيانًا قال فيه إنه تعاقد مع السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين قادمين.

ويصطحب كولر معه ثلاثة مساعدين ومدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء.

ومن المقرر أن يحضر للقاهرة غدًا السبت لبدء المهمة رسميًا بعد إتمام التعاقد من جانب خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات.

مارسيل كولر سيخلف البرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل الشهر الماضي بعد فترة قصيرة بالمنصب.

وسبق لكولر أن درب فرق بازل وبوخوم وكولن وجراسهوبرز وسانت غالين ومنتخب النمسا، وأفضل مسيرة له كانت مع بوخون بواقع 152 مباراة، ثم سانت غالين بواقع 118 مباراة، ثم مع بازل بـ101 مباراة.

وعلى مستوى الألقاب حقق كولر لقبين في الدوري السويسري، ولقبا في كأس سويسرا، ولقبا في دوري الدرجة الثانية الألماني.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري وحصد 70 نقطة من 34 مباراة.