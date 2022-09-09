السويسري مارسيل كولر يقترب من تدريب الأهلي المصري

قالت صحيفة ”بليك“ السويسرية إن مارسيل كولر يقترب من تولي تدريب النادي الأهلي المصري.

وأكدت الصحيفة أن الأهلي معجبة بالمدرب مارسيل كولر البالغ من العمر 61 عاما وتريد أن يخلف المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس.

وآخر محطة لمارسيل كولر كانت منذ أكثر من عامين، حيث كان مدربا لنادي بازل السويسري.

ووفقا للصحيفة فإن كولر قبل التحدي ويريد تدريب الأهلي المصري.

وسبق لكولر أن درب فرق بازل وبوخوم وكولن وجراسهوبرز وسانت غالين ومنتخب النمسا، وأفضل مسيرة له كانت مع بوخون بواقع 152 مباراة، ثم سانت غالين بواقع 118 مباراة، ثم مع بازل بـ101 مباراة.