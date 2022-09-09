الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الزمالك في سوبر لوسيل

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب (لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة لقاء الهلال السعودي والزمالك المصري في بطولة كأس سوبر لوسيل بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الهلال ضد الزمالك:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (لوسيل) بصافرة الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، وتنطلق الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق حسن العيدروس، وقناة الكأس 1 و2 بصوت المعلقين سمير المعيرفي وأحمد الطيب على الترتيب.

وتنقل أيضا عبر قناة أون تايم سبورتس بصوت المعلقين مدحت شلبي ومؤمن حسن بجانب قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق أحمد النفيسه.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 3 مرات في نسخة دوري أبطال العرب موسم 2003 – 2004، وكانت المواجهة الأولى في السعودية في دور المجموعات وفاز الهلال بثنائية سامي الجابر والإيفواري كايندا تراوري.

وتعادل الفريقان في القاهرة بدور المجموعات بنتيجة 1/1 بعدما سجل حازم إمام للزمالك وأحرز الغامبي جاتو سيسيه للهلال ثم تقابلا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في لبنان وفاز الزمالك بنتيجة 3/2 بعدما سجل أحمد صالح وبشير التابعي ومحمد صديق للأبيض ومحمد الشلهوب وأحمد الصويلح للأزرق.

وتقابل الفريقان في مباراة السوبر المصري السعودي يوم 6 أكتوبر 2018 وفاز الزمالك بنتيجة 2/1 بعدما سجل التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونغو كاسونغو وأحرز السوري عمر خريبين هدف الهلال.

لقاء الأبطال في #كأس_سوبر_لوسيل 🏆 الهلال السعودي 🆚 الزمالك المصري -من سيحسم نتيجة اللقاء ؟🤔 pic.twitter.com/p5FghlqS8j — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) September 9, 2022

أفكار دياز

يسعى الهلال لتحقيق الفوز على الزمالك للثأر من خسارة لقب السوبر المصري السعودي قبل 4 أعوام على يد الفريق الأبيض.

وأكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه يعلم الزمالك جيدا ويدرك مدى قوته فهو بطل الدوري المصري ولديه لاعبون مميزون.

وأشار إلى أنه سيلعب لتحقيق الفوز فهذه المباراة مهمة لفريقه مؤكداً أن الهلال جاهز تماما لهذه المواجهة.

وفاز دياز في مواجهة وحيدة جمعته بالزمالك حين كان مدرباً لبيراميدز في الدوري المصري موسم 2018/2019.

ويغيب عن الهلال مدافعه الكوري الجنوبي يانغ هيون سو للإصابة، ويعتمد الزعيم على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبدالله المعيوف، وأمامه الرباعي محمد جحفلي وعلي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط غوستافو كويلار وبجواره سلمان الفرج وعلى الأطراف موسى ماريغا وسالم الدوسري وبينهما صانع الألعاب ماتيوس بيريرا، وفي الهجوم أوديون إيغالو.

وقال عبدالملك الخيبري لاعب الهلال الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ضد الزمالك ستكون قوية وحافلة بالندية خاصة أنها تقام وسط أجواء جماهيرية مميزة.

وأشار إلى أن الهلال جاهز بالقوة الضاربة ولديه عناصر هجومية رائعة تستطيع صناعة الفارق ولكن المواجهة ستكون قوية ضد الزمالك.

تنظيم فيريرا

يعول الزمالك على خبرة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا في هذه المواجهة للخروج بالانتصار أمام الهلال.

وقال جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه جاهز لهذه المواجهة ويتمنى الدعم والمساندة من الجماهير البيضاء.

وأشار إلى أن الهلال بطل آسيا وفريق كبير ولكن الزمالك أيضاً لديه عناصره التي تسعى للفوز وبالتالي ستكون المواجهة قوية.

ويغيب عن الزمالك إسلام جابر وأيمن حفني لأسباب فنية بينما رحل الثنائي حازم إمام وعمر السعيد بعد نهاية التعاقد معهما.

ويعتمد الزمالك على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد، وأمامه ثلاثي خط الدفاع حسام عبدالمجيد ومحمود حمدي (الونش) وحمزة المثلوثي.

ويقود خط الوسط محمد عبدالغني وبجواره إمام عاشور ومحمد أشرف ”روقة“ وسيد عبدالله وأحمد أبوالفتوح بينما يقود الهجوم أحمد سيد ”زيزو“ وسيف الدين الجزيري.

وقال أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون صعبة وقوية وجماهيرية ولها أجواء مثيرة ومميزة مؤكداً أن الزمالك يعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز بلقبي الدوري وكأس مصر.

وأوضح أن الهلال فريق كبير ولديه عناصر هجومية رائعة، خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب مؤكدا أن المواجهة ستكون صعبة وتكتيكية ومغلقة بين الفريقين.