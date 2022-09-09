من هو فايز سليماني المرشح للانضمام إلى الأهلي المصري؟

تصدر اسم اللاعب فايز سليماني نجم منتخب جزر القمر المشهد في الأوساط الكروية المصرية في الساعات القليلة الماضية، بعد ارتباط اسمه بالرحيل للنادي الأهلي المصري.

ويضم الأهلي بين صفوفه 3 لاعبين أجانب، هم الجنوب أفريقي بيرسي تاو والتونسي علي معلول والمالي أليو ديانغ، ويحق له ضم لاعبينِ أجنبيينِ ليكمل قائمة الخمسة لاعبين الأجانب المسموح بقيدهم لأندية الدوري المصري بخلاف إمكانية ضم 3 لاعبين أجانب في المراحل السنية.

Ce beau but de 🇰🇲 Faïz Selemani qui donne la victoire à Courtrai hier face au Royal Antwerp pour la deuxième journées de Jupiler League 🔥 2 matchs, 2 buts pour l’international comorien ⚡️ pic.twitter.com/m0pLR7qtaZ — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) August 2, 2021

واستغنى الأهلي عن خدمات المغربي بدر بانون الذي رحل إلى فريق قطر القطري بجانب إعارة الموزمبيقي لويس ميكيسوني إلى أبها السعودي، وإعارة الكونغولي والتر بواليا إلى القادسية السعودي بنية البيع، والاستغناء عن السنغالي أليو بادجي نهائيا إلى أميان الفرنسي الذي قام ببيعه إلى بوردو.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن فايز سليماني، وتطور مفاوضات الأهلي بشأن ضمه في الموسم الجديد:

تفاصيل المفاوضات

دخل بالفعل مسؤولو الأهلي المصري في مفاوضات للفوز بخدمات فايز سليماني الذي يلعب في صفوف فريق كورتريك البلجيكي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ إن سليماني أقوى المرشحين لدعم مركز الجناح الهجومي في الأهلي، بجانب الكونغولي ميشاك إيليا نجم فريق يانغ بويز السويسري.

وأشار إلى أن الأهلي لم يغلق الصفقة بعد، ومازالت هناك مفاوضات حول الجانب المالي مع الفريق البلجيكي.

وأكد البلجيكي فؤاد بن قويدير، وكيل أعمال اللاعب فايز سليماني، لـ“إرم نيوز“ أن المفاوضات تسير بصورة جيدة بين الأهلي وكورتريك للفوز بخدمات اللاعب.

وأشار إلى أن سليماني وافق على الرحيل للأهلي، ولكن تتبقى بعض التفاصيل والاتفاقيات التي لم تكتمل بشكل رسمي بعد.

ويرتبط سليماني بعقد رسمي مع فريقه البلجيكي يمتد إلى 2025 وتبلغ قيمته التسويقية 3 ملايين يورو.

مشوار سليماني

يبلغ فايز سليماني، 28 عاما، وبدأ مشواره الكروي في فريق كوت بلو أحد الأندية المغمورة في فرنسا، وانتقل إلى كونسلا العام 2014 ثم انتقل إلى شامويه نيور في العام التالي.

وانتقل سليماني إلى لوريان العام 2016، ثم رحل معارا إلى تور ثم رحل العام 2018 إلى أجاكسيو على سبيل الإعارة.

🕸 Lucarne version 2 par Faïz Selemani ! 👏🏻 pic.twitter.com/XvfbZWZdDR — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) August 21, 2017

وانضم سليماني إلى سانت جيلواز البلجيكي، ثم انتقل إلى كورتريك منذ العام 2019 وحتى الآن.

جوكر هجومي

يجيد فايز سليماني في مراكز الهجوم سواء الجناح الأيسر مركزه الرئيسي أو الجناح الأيمن.

وشارك سليماني هذا الموسم مع فريقه كورتريك في 6 مباريات بالدوري البلجيكي، وسجل هدفا وصنع آخر.

وشارك أيضا في الموسم الماضي خلال 32 مباراة مع الفريق البلجيكي وسجل 13 هدفا بالدوري، وصنع 6 أهداف لزملائه، بينما سجل في موسم 2020/2021 مع فريقه البلجيكي 10 أهداف وصنع 7 أهداف.

وتألق سليماني مع كورتريك وشارك في 79 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 15 هدفا، كما تألق مع فريق سانت جيلواز وسجل 19 هدفا وصنع 11 هدفا لزملائه في 35 مباراة وكان زميل بيرسي تاو في الفريق.

On pense à Faiz Selemani. pic.twitter.com/OpPqnZkLHG — Feuille de Match 🇱🇰 (@fdematch) December 13, 2021

خبرة دولية

يملك فايز سليماني خبرة دولية مميزة مع منتخب جزر القمر، خاصة أنه أبرز نجوم منتخب بلاده.

وخاض سليماني 21 مباراة دولية منذ انضمامه لأول مرة يوم 11 نوفمبر 2017.

وسجل سليماني 3 أهداف مع منتخب جزر القمر وصنع 5 أهدافه.

وسبق أن لعب سليماني ضد منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.