الكشف عن القميص الجديد لنادي الزمالك قبل مباراة سوبر لوسيل أمام الهلال (فيديو)

كشفت شركة ”تيمبو“ النمساوية الخاصة بالملابس الرياضية، عن القميص الجديد لنادي الزمالك بالموسم القادم والذي سيظهر به فريق الزمالك أمام الهلال السعودي على بطولة كأس لوسيل غدا مساء الجمعة.

وأعلن الزمالك عن قميصه الجديد في تمام الساعة 11:19 دقيقة في إشارة إلى عام 1911 تاريخ تأسيس النادي الأبيض.

ويظهر القميص الجديد ”أبيض يحتوي على خطين حمر“، بالإضافة إلى صورة لقارة إفريقيا في ظهر القميص وعليها خمس نجوم في إشارة لتتويج الزمالك بخمس بطولات لدوري أبطال أفريقيا.

وظهر في الإعلان عن القميص الجديد كل من أحمد سيد ”زيزو“ ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي ”الونش“ وحسام عبد المجيد“.

وسيكون الظهور الأول لقميص الزمالك الجديد يوم غد الجمعة أمام الهلال الذي سيتواجد بالزي الأزرق الكامل أيضا وهو الزى الرئيسي له.