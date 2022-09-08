الطالب المصري محمد عصام يعلق على رفض المحكمة دعوى ماركوس راشفورد

رفضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، الدعوى التي أقامها المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ضد الطالب المصري محمد عصام بتهمة توجيه إهانات له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وألزمت المحكمة راشفورد بدفع 75 جنيه مصري (3 جنيه إسترليني) أتعاب المحاماة.

وعلق الطالب محمد عصام، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”الحمد لله رب العالمين، حكمت المحكمة اليوم ببراءتي التامة من قضية ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، الشكر موصول لسيادة المستشار السيد سلامة على دعمه الكامل ومجهوده العظيم“.

وكان محامو راشفورد قد أقاموا دعوى قضائية ضد الطالب المصري من محافظة الشرقية اتهموا فيها الطالب محمد عصام باستخدام عبارات مسيئة وعنصرية على منشور على لأحد حسابات اللاعب الرسمية.

ومحمد عصام طالب بكلية العلاج الطبيعي، والمقيم بمركز أبو حماد في محافظة الشرقية المصرية.

وأكد محامي محمد عصام أنه لم يقصد توجيه السباب أو العنصرية ضد راشفورد، لكنه كان غاضبا فقط من أدائه في إحدى المباريات، مشيرا إلى أن الطالب قام بحذف ما كتبه بعد ذلك.

يشار إلى أن راشفورد، البالغ من العمر 24 عاما، سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 6 مباريات الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، حلال 523 دقيقة.