تطورات ملف "مدرب الأهلي الجديد".. وكهربا يهدد بالاعتزال بعد مكالمة مع سيد عبدالحفيظ

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات ملف مدرب النادي الأهلي المصري الجديد، بعدما زادت التكهنات حول هويته مع تأخر مجلس إدارة النادي في الإعلان عن اسمه.

وانفصل الأهلي عن ريكاردو سواريش بالتراضي بعدما احتل الفريق المركز الثالث في الدوري المصري، وخسر كأس مصر أمام الزمالك.

وقال شوبير: ”الأهلي ما زال يدرس التعاقد مع الإيطالي دي فرنشيسكو مدرب روما السابق، وإمكانية توليه قيادة الفريق في الفترة القادمة تصل إلى 50 %، كما هو الحال بالنسبة إلى السويسري مارسيل كولر، لكن حسام غالي وأمير توفيق يفضلان التعاقد مع الأخير“.

وارتفعت أسهم كولر ودي فرانشيسكو بعدما فشل الأهلي في التوصل لاتفاق مع مدربه السابق رينيه فايلر، وماركو روزه الذي تعاقد رسميا مع لايبزيغ الألماني.

ويأمل الأهلي في التوصل لاتفاق مع المدرب الجديد في أسرع وقت ممكن من أجل قيادة معسكر الفريق في هولندا.

كهربا

من جهة أخرى، أكد شوبير أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ينتظر مغادرة الفريق إلى معسكر هولندا من أجل معرفة موقفه بشكل نهائي.

وقال شوبير :“كهربا ينتظر موقف النادي من تواجده في معسكر هولندا، في حال عدم ضمه للمعسكر وقتها سيبدأ البحث عن نادٍ آخر أو اعتزال كرة القدم تماما“.

وكشف شوبير أن موقف اللاعب كان بعد مكالمة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، حيث يشعر كهربا أن موقفه غامض للغاية.

كهربا موقوف حاليا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لحين دفع غرامة مالية وقعت عليه لصالح نادي الزمالك تقدر بـ2 مليون دولار بعد فسخ عقده مع النادي الأبيض من طرف واحد العام 2019.

وبعد فسخ عقده مع الزمالك انتقل كهربا إلى رايو آفي البرتغالي، ثم عاد وانضم إلى الأهلي المصري.