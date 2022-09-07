''الجلسة انتهت بالصوت العالي".. شوبير يكشف كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع فيوتشر لضم عمر كمال

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، نائب رئيس نادي فيوتشر، عن الكواليس وراء رفض مسؤولي ناديه إتمام مفاوضات انتقال عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق، إلى الزمالك.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، يوم الأربعاء ”سأروي لكم موضوع عمر كمال عبدالواحد بالضبط، السنة الماضية وقع اللاعب عقدا مع الزمالك في اللجنة التي كان يرأسها حسين لبيب، وفوجئ النادي الأبيض بقرار إيقافه من القيد فأصبح العقد كأن لم يكن وبالتالي العقود لم يعد لها قيمة، والفيفا لا يعترف إلا بالقعود الموثقة وليست بنود الرغبة، واللاعب يحب مدربه علي ماهر فانضم له في نادي فيوتشر لمدة 3 سنوات مر منها سنة فيظل في عقده سنتان“.

وأضاف شوبير ”إدارة الزمالك طلبت التعاقد مع اللاعب، ولكن إدارة فيوتشر قررت الحفاظ على القوام الرئيس للنادي فالفريق أخذ كأس الرابطة ووصل للكونفدرالية ويريد المنافسة على لقبها، وفي الزمالك اجتمعوا في منزل النائب محمد حلاوة، عضو مجلس إدارة فيوشتر، بحضور دكتور وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر، والنائب أحمد دياب، رئيس شركة الكرة، وقالوا لمسؤولي الزمالك سنأخذ سيد نيمار ومروان حمدي، لاعبي الفريق الأبيض، مقابل عمر كمال عبدالواحد، ولكن اتقلبت القعدة والصوت كان جايب من المعادي لمدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى إثرها انسحب دكتور وليد دعبس، والنائب أحمد دياب، وانفضت الجلسة على هذا الأساس“.

وتابع:د ”تمسك نادي فيوتشر بشروطه سواء مع الأهلي أو الزمالك، وهذه القصة أنا أرويها بتفاصيلها، وأنا أقولها بمنتهى الأدب والأخلاق والاحترام بعيدا عن ما جرى في الجلسة“.

تصريحات مرتضى منصور

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هاجم إدارة فيوتشر قائلا إنه تم إجبار عمر كمال عبدالواحد، على خوض مباراة الكونفدرالية الأفريقية مع الفريق في أوغندا.

وقال في تصريحات تلفزيونية ”عمر كمال كان لا يريد السفر مع فريق فيوتشر إلى أوغندا، ولكن تم إجباره على ذلك من مجلس الإدارة وعلي ماهر، وكأنه (مخطوف)، فيوتشر طلب الحصول على خدمات سيد نيمار ومحمود علاء ومروان حمدي، مقابل ترك عمر كمال عبدالواحد“.

وتابع ”سنتعاقد مع لاعبين أفضل من عمر كمال مع احترامي له، ومع ذلك سيتواجد اللاعب في الزمالك، لن أضحي بسيد نيمار ومحمود علاء، ومروان حمدي الذي تلقينا عرضًا بشأنه بـ 18 مليون جنيه“.