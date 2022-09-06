شوبير: أحمد أيمن منصور يوقع لطلائع الجيش.. ومحمود جاد ينضم للزمالك

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، عن انتقال أحمد أيمن منصور، مدافع فريق بيراميدز، إلى صفوف نادي طلائع الجيش، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، فيما انضم محمود جاد، حارس مرمى إنبي، للزمالك.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أحمد أيمن منصور إلى نادي طلائع الجيش“.

وكان المدافع صاحب الـ 28 عامًا، قريبًا من الانتقال لصفوف نادي الزمالك، حيث أعلن سابقًا مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، عن قرب ضم اللاعب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: ”أحمد أيمن منصور أصبح لاعبًا لنادي الزمالك في صفقة انتقال حر“، ولكن يبدو أن الصفقة تعثرت.

احمد ايمن منصور الي نادي طلائع الجيش — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 6, 2022

وابتعد أحمد أيمن منصور عن المشاركة، في الموسم الماضي، مع فريق بيراميدز، حيث شارك في 4 مباريات بالدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مواجهة وحيدة في كأس مصر، وأصبح خارج حسابات المدرب اليوناني تاكيس جونياس خلال منافسات الدور الثاني.

فيما كتب شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”محمود جاد يوقع للزمالك، 4 سنوات“.

وكان محمود جاد، قريبًا من الانضمام لصفوف ويغان الإنجليزي، قبل غلق الميركاتو الصيفي في أوروبا، ولكن جاء الاختلاف حول الأمور المالية، ليحول دون إتمام الصفقة.

محمود جاد يوقع للزمالك 4 سنوات — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 6, 2022

ويستهدف الزمالك تدعيم مركز حراسة المرمى، في ظل العجز الذي يعاني منه في هذا المركز بعد رحيل محمد أبوجبل، بنهاية الموسم المنقضي لانتهاء عقده، فضلًا عن تفعيل ناديي فيوتشر وفاركو بند شراء محمود جنش ومحمد صبحي، حيث أصبح لا يوجد في صفوف الفريق الأبيض سوى محمد عواد، والثنائي الشباب محمد نديم والسيد عطية.

وتعاقد الزمالك حتى الآن بشكل رسمي مع المغربي زكريا الوردي، لاعب خط وسط الرجاء المغربي والسنغالي إبراهيما نداي، جناح نادي لوزيرن السويسري.

ويلعب الزمالك ضد الهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي ”كأس لوسيل“، يوم 9 سبتمبر الجاري، في الدوحة.

ونجح الزمالك بحسم لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، بالإضافة لحصد لقب كأس مصر من نسخته القديمة.