هل حسم الأهلي المصري التعاقد مع السويسري مارسيل كولر مساعد جروس السابق؟

ارتبط اسم المدرب السويسري مارسيل كولر بقيادة الأهلي المصري في الفترة المقبلة خلفًا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، الذي أقيل من منصبه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وترددت أنباء عن حسم الأهلي التعاقد مع المدرب السويسري لتولي المهمة في المرحلة المقبلة بعد أن تم طرح العديد من الأسماء لقيادة الفريق.

وقال مصدر مطلع من داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“، إن كولر بالفعل ضمن المرشحين لقيادة الفريق الأحمر في الموسم الجديد، ولكن لم يتم حسم التعاقد معه حتى الآن.

وأوضح أن إدارة الأهلي تواصلت مع مدير أعمال المدير الفني، وتواصل معه حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ولكن ما زالت هناك مفاوضات دائرة بخصوص حسم هذا التعاقد بشكل رسمي.

وما زاد التكهنات باقتراب كولر من تدريب الأهلي، هو قيام شركة التسويق الخاصة بالمدرب صاحب الـ61 عامًا بعمل متابعة لصفحة الأهلي الرسمية على موقع ”تويتر“، ما جعل البعض يتكهن بأن مسؤولي الفريق الأحمر في مفاوضات متقدمة مع المدرب السويسري.

مدرب الأهلي الجديد.. اتفاق كامل واستقرار على الجهاز المساعد https://t.co/yvkEruUq59 pic.twitter.com/ytMjRI7Xwy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 6, 2022

وتولى مارسيل كولر، 61 عامًا، قيادة العديد من الأندية، وبدأ مشواره التدريبي بالعمل مساعدًا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك والأهلي السعودي في نادي غراسهوبرز، كما عمل مساعدًا للمدرب ليو بينهاكر، وأولدريش سفاب.

وقاد كولر فريق ”إف سي ويل“ السويسري، كما تولى تدريب سانت جالين، وقاد غراسهوبرز كما عمل مدربًا لفريق كولن الألماني، العام 2003، وتولى قيادة بوخوم الألماني.

وتولى كولر قيادة منتخب النمسا، في الفترة بين 2011 إلى 2017، ثم تولى قيادة بازل السويسري في الفترة بين 2018 إلى 2020.

وبحسب المصادر داخل الأهلي، فإن هناك أكثر من مدرب مرشح بقوة لخلافة سواريش بخلاف كولر على رأسهم الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني الأسبق لفريق روما.

وتولى دي فرانشيسكو قيادة فيرونا، في الموسم الماضي، كما تولى قيادة سامبدوريا وكالياري بعد رحيله عن تدريب روما.

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للأهلي خلال 3 أو 4 أيام من أجل تولي قيادة الفريق الأحمر الذي يستعد لخوض معسكر تدريبي في هولندا، خلال الفترة بين 18 إلى 28 سبتمبر الجاري، ويلعب خلاله مباراة ودية ضد إيندهوفن الهولندي، يوم 21 من الشهر الجاري، بخلاف مباراة ودية أخرى سيتم الاتفاق عليها.