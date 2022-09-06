المصري ينفي "تمامًا" أي نية للتعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا"

نفى رجب عبدالقادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول نية مجلس إدارة النادي المصري في التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب الأهلي.

كانت أنباء قد ترددت عن إمكانية انتقال كهربا إلى المصري البورسعيدي مع تحمل النادي قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب.

وكهربا كان قد فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد وانتقل إلى رايو آفي البرتغالي لعدة أشهر ثم عاد مباشرة إلى الأهلي المصري.

وقال عبدالقادر بحسب بيان النادي البورسعيدي، إنه لا صحة لأخبار التعاقد مع كهربا بعد قيام مجلس إدارة المصري بسداد قيمة العقوبة الموقعة على اللاعب من قبل لجنة شؤون اللاعبين بالفيفا لصالح نادي الزمالك.

وشدد: ”هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة“.

وأكد عبدالقادر أن النادي المصري في ظل مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة الأستاذ كامل أبو علي يتمتع بعلاقات طيبة مع إدارات جميع الأندية بالشكل الذي يحفظ حقوق ومصالح النادي المصري في المقام الأول.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أشار إلى أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي المصري قد عقد جلسة مع كهربا، إلا أن الأمور لم تتخطَ مجرد الوعود بمساعدة اللاعب في أزمته مع نادي الزمالك، إذ تم إيقاف كهربا لحين دفع غرامة تقدر بمليوني دولار للنادي الأبيض.

وشدد شوبير على أن هناك رغبة عند الأهلي لمساعدة كهربا بجزء من المبلغ لكن ما يعطل الأمر هو معرفة الأهلي أن الزمالك قد يستغل تلك المبالغ لإبرام صفقات جديدة، وهو ما جعل الأهلي يؤجل الأمر، وبحسب حارس الأهلي السابق فإن كهربا يشعر أن الأهلي سيستغني عنه.