مدرب الأهلي الجديد.. اتفاق كامل واستقرار على الجهاز المساعد

قال الإعلامي أحمد شوبير، المقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، إن اتفاقا تم مع المدرب الجديد الذي سيقود القلعة الحمراء، وإن هناك تكتما شديدا على هويته حتى الآن.

ولم يذكر شوبير اسم مدرب الأهلي الجديد، لكنه أكد أنه سيكون موجودا قبل معسكر الفريق في أوروبا بيومين أو سيلتحق بمعسكر الفريق في أوروبا مباشرة، على أن يكوت ضمن جهازه المساعد سامي قمصان وسيد عبدالحفيظ وميشل يانكون.

شوبير يكشف كواليس تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد ''النادي أنهى الاتفاق معه وهذا جهازه الفني''https://t.co/S5MW9lUv3H — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 6, 2022

وانفصل الأهلي بالتراضي عن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش بعد خسارته لقبي الدوري والكأس لصالح الزمالك، واحتلاله المركز الثالث في الدوري المحلي.

وارتبط الأهلي أخيرا بمدربين، مثل: فايلر، وكيروش، وموسيماني، إلا أنهم رفضوا قيادة الفريق.

وكشف شوبير أن الأهلي حسم صفقتي مصطفى ميسي وشادي حسين من سيراميكا كليوباترا، كما تم صرف النظر عن التعاقد مع حارس مرمى بناء على رغبة محمود الخطيب رئيس النادي الذي يفضل الاحتفاظ بالثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع محمد صبحي حارس فاركو منذ شهر ونصف الشهر، كما رفض فكرة التعاقد مع محمد أبوجبل الذي عرض نفسه على النادي.

كهربا

وقال أحمد شوبير، إن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقد جلسة مع كهربا، إلا أن الأمور لم تتخطى مجرد الوعود بمساعدة اللاعب في أزمته مع نادي الزمالك، إذ تم إيقاف كهربا لحين دفع غرامة تقدر بمليوني دولار للنادي الأبيض.

وشدد شوبير أن هناك رغبة في الأهلي لمساعدة كهربا بجزء من المبلغ لكن ما يعطل الأمر هو معرفة الأهلي أن الزمالك قد يستغل تلك المبالغ لإبرام صفقات جديدة، وهو ما جعل الأهلي يؤجل الأمر، وبحسب حارس الأهلي السابق فإن كهربا يشعر أن الأهلي سيستغني عنه.

كان مرتضى منصور، رئيس الزمالك أكد تلقيه اتصالا من كامل أبوعلي رئيس النادي المصري البورسعيدي أكد له خلاله اتفاقه على الحصول على خدمات كهربا من الأهلي على أن يسدد النادي البورسعيدي غرامة اللاعب المستحقة لنادي الزمالك.

وبحسب مرتضى، فإنه سيوافق على تقسيط غرامة اللاعب بشرط عقد مؤتمر صحفي لتوضيح من حرضه للهروب من النادي الأبيض إلى البرتغال ومن ثم التعاقد مع الأهلي المصري.

كهربا كان فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد وانتقل إلى رايو آفي البرتغالي لعدة أشهر ثم عاد مباشرة إلى الأهلي المصري.