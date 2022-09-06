كيروش يقود منتخب إيران في كأس العالم

قالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، اليوم الثلاثاء، إن البرتغالي كارلوس كيروش سيعود نهاية الأسبوع الجاري لتولي تدريب المنتخب الإيراني لكرة القدم.

وأضافت الوكالة في تقرير لها إنه ”بعد أسبوع من انتخاب مهدي تاج رئيسًا جديدًا لاتحاد كرة القدم، تم الانتهاء من عودة كارلوس كيروش للمنتخب الوطني لكرة القدم، ويتطلع اتحاد كرة القدم للتحضير لاستعدادات وجود كيروش في إيران“.

وأوضحت أنه ”سيبدأ المعسكر الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم يوم الـ11 من أيلول/سبتمبر الجاري، وأن كيروش سيصل إلى إيران نهاية الأسبوع ليبدأ عمله مع المنتخب الوطني لكرة القدم بالإضافة إلى توقيع العقد مع الاتحاد الإيراني“.

وكانت تقارير صحفية إيرانية أفادت ،أمس، بأن البرتغالي كارلوس كيروش سيعود قريبًا كمدرب للمنتخب الوطني لكرة القدم، ليحل محل دراغان سكوتشيتش قبل أسابيع قليلة من مونديال قطر 2022.

كما أشارت هذه التقارير إلى وعد مهدي تاج، الرئيس الجديد للاتحاد الإيراني لكرة القدم، بإعادة كيروش.

وسيقام مونديال قطر 2022 في نوفمبر من هذا العام، وستواجه إيران، إنجلترا وويلز وأمريكا في المجموعة الثانية.

وترك كيروش مهمة تدريب المنتخب الإيراني عام 2019، بعد نحو 8 سنوات، ليتولى مهمة تدريب منتخب كولومبيا ثم مصر.