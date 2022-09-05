زوجة مؤمن زكريا: أنا حامل وهذه معجزة بسبب حالته الصحية (فيديو)

أعلنت ريهام الشيمي، زوجة مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق حملها منه، رغم تأكيدات جميع الأطباء باستحالة هذا الأمر بسبب حالته الصحية.

ويعاني مؤمن زكريا البالغ من العمر 34 عاما من مرض ضمور العضلات، وهو الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم في السنوات الماضية.

وقالت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا عبر برنامج ”صاحبة السعادة“ على قناة ”dmc“: ”أنا حامل في بنوتة بمعجزة من عند ربنا بعد تأكيدات جميع الأطباء باستحالة هذا الأمر بسبب حالته الصحية“

وأكدت أن أكثر من طبيب أكد أن الحمل لن يحصل، لأنه لا يحدث بوجود مرض ضمور العضلات، وأن زوجها سافر لأمريكا وألمانيا وإنجلترا لكن لم يتم معرفة المرض بالتحديد، وأشارت إلى تفاؤلها بعودة مؤمن زكريا للعب مجددا

من جهته أكد مؤمن زكريا أنه منتظم بالعلاج الطبيعي.

وبدأت قصة معاناة مؤمن من المرض، أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة، وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم.

ولعب مؤمن زكريا مع النادي الأهلي 150 مباراة، سجل فيها 42 هدفا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري المصري وسجل 30 هدفا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدفا وحيدا، وخاض 40 مباراة بالبطولات الأفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدفا وحيدا.