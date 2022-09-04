تقارير: الزمالك يُبلغ حازم إمام بنهاية مشواره مع الفريق

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن مجلس إدارة نادي الزمالك أبلغ حازم إمام الظهير الأيمن وقائد الفريق الأول بنهاية مشواره مع القلعة البيضاء.

وانتهى عقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم المنصرم، ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

وقال حتحوت إن إدارة نادي الزمالك أبلغت حازم إمام برحيله عن الفريق بعد انتهاء عقده، ما تسبب في حزن شديد لدى اللاعب.

ومن المنتظر أن تقيم إدارة الزمالك، حفل تكريم لحازم إمام بعد نهاية مشواره مع الفارس الأبيض وبعد مسيرته الطويلة مع النادي.

وبدأ حازم إمام مسيرته مع الزمالك في عام 2008 ونجح خلالها في حصد 12 بطولة مختلفة مع القلعة البيضاء.

تفاصيل إبلاغ الزمالك حازم إمام بنهاية رحلته مع الفريق #الماتش pic.twitter.com/oa9wqMGjZ2 — حَتْحُوت (@HHathout) September 4, 2022

وأعلن الزمالك عن ضم ثلاث صفقات حتى الآن لتدعيم صفوفه وهم: زكريا الوردي، إبراهيما نداي، أحمد أيمن منصور، إضافة إلى أربع صفقات لم يتم الإعلان عن أصحابها حتى الآن؛ بسبب ارتباطهم بمباريات مع فرقهم في بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر أنه سيعود للزمالك، بعد أن قام بتغيير الملف التعريفي الخاص به بحسابه الرسمي على ”إنستغرام“ إلى لاعب بنادي الزمالك، ولكن لم يعلق النادي الأبيض حتى الآن.

وذكرت بعض التقارير أن الزمالك أتم اتفاقه مع الشاب عبدالرحمن جودة مدافع نادي النصر –الناشط في دوري الدرجة الثانية المصري- ومحمود عبدالعاطي دونجا لاعب الإسماعيلي ومروان عطية لاعب الاتحاد السكندري.

وكان نادي الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، للمرة الثانية على التوالي والـ 14 في تاريخه.

وأنهى الزمالك مسابقة الدوري المصري في الصدارة برصيد 77 نقطة، وحل بيراميدز ثانيا بـ 71 نقطة، والأهلي ثالثا بـ 70 نقطة.