محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي المصري يتعرض لحادث سير مروع (صور)

تعرض محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لحادث سير وذلك أثناء عودته من الساحل الشمالي لحضور مراسم عزاء شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمسجد المشير طنطاوي.

وتعرض سراج لكسر في الذراع إثر حادث السير، تسبب في تهشم السيارة.

وتداول مقربون من محمد سراج صورًا لعضو مجلس إدارة الأهلي، ويديه في ”جبيرة“ بالإضافة إلى صورة تظهر تهشم سيارته.

وأعلن النادي الأهلي المصري وفاة السيدة هيام الخطيب شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي، يوم الجمعة الماضي.

وأصدر النادي الأهلي بيانا قال فيه إن مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله «شقيقته».. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ويقام مساء اليوم الأحد عزاء شقيقة الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي.

ومن المقرر أن يقدم الأهلي مدربه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ويفاضل مجلس الأهلي بين عدد من المدربين أصحاب السيرة الذاتية الكبرى في عالم التدريب بقارة أوروبا، وظهر مؤخرا على الساحة اسم المدرب النمساوي، آدي هوتر.

ووجه مسؤولو النادي الأهلي الشكر إلى ريكاردو سواريش، بعدما قاد الفريق في 17 مباراة، بواقع 14 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 22 هدفا، وتلقت شباكه 6 أهداف.