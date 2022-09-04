أعلن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عن التعاقد مع محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.

وأصبحت صفقة أبو جبل هي ثاني صفقات البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

البنك الأهلي أعلن حتى الآن عن تعاقده مع أحمد توفيق، لاعب خط وسط نادي بيراميدز، لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال لاعب حر.

وكانت تقارير تحدثت عن حدوث أزمة بين رئيس نادي البنك الأهلي وأبو جبل بسبب الطلبات المالية الكبيرة لحارس الزمالك السابق، قبل أن يعلن النادي بشكل رسمي اليوم تعاقده مع الحارس.

وشارك أبو جبل، مع الزمالك في 91 مباراة بمختلف البطولات، بواقع 8250 دقيقة.

رسميا.. محمد أبو جبل ينضم لنادي البنك الأهلي pic.twitter.com/XSoKnYoWKV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 4, 2022

خلال فترة محمد أبو جبل، مع الزمالك، استقبلت مرماه 64 هدفا، وحافظ الحارس على نظافة شباكه في 45 مباراة.

ودخل أبو جبل مؤخرا في أزمة مع نادي النصر السعودي الذي وقع معه عقودا رسمية قبل أن يرفض الأخير إتمام التعاقد ويضم الكولومبي ديفيد أوسبينا، ووصلت العلاقة بين الطرفين إلى أروقة ”فيفا“.

ووصلت أزمة محمد أبو جبل، لطريق مسدود، مع نادي النصر السعودي، بعد لجوء حارس مرمى الزمالك، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، للحصول على كافة مستحقاته المالية، وكان النادي السعودي، تعاقد مع محمد أبو جبل، لمدة عامين، مقابل 4 ملايين دولار، ما يعادل 76 مليون جنيه مصري، لكن تراجع مستوى الحارس الدولي المصري في الفترة الأخيرة، والتعاقد مع الحارس أوسبينا قادما من نابولي الإيطالي، دفعا إدارة العالمي للتراجع عن صفقة أبو جبل.

وقرر محمد أبو جبل اللجوء إلى ”فيفا“، بعد قرار نادي النصر، بالتراجع عن الصفقة، لكن رد النادي السعودي، جاء بأن حارس المرمى قدم معلومات خاطئة للنادي قبل التعاقد معه، وبناء عليه يعد العقد باطلا.

وأكد أبو جبل في بيان توضيحي، أنه قدم كل ما يثبت من أضرار، تكبدها بسبب تراجع إدارة النصر عن إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، مطالبا بالحصول على التعويض المناسب دون أي تنازل لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.